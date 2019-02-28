Genç, Zorluoğlu ile birlikte saha çalışmalarına ağırlık verdi

Trabzon'un Ortahisar ilçe Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Cumhur İttifakı Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Zorluoğlu, MHP Ortahisar İlçe Başkanı Murat Gedikli ile birlikte seçim çalışmalarına 1 ve 2 Nolu Beşirli mahallesinde esnaf ve vatandaşları ziyaret ederek devam etti.

Dolmuş ve taksi duraklarını da gezen Genç'e vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Halkın sorunlarını ve taleplerini dinleyen Başkan Genç, yeni döneme ilişkin açıklamalarda bulundu. Ortahisar'da her kesimi kucaklayan bir yönetim anlayışıyla hareket ettiklerini belirten Başkan Genç, “Bizim tek derdimiz Ortahisar'ımızı devraldığımız seviyeden çok daha ileri bir noktaya getirmektir. Yoksa beş yıl boyunca başkanlık koltuğunda oturup rutin belediyecilik faaliyetleriyle süremizi doldurmaya çalışmıyoruz. Bu şehir için hep iyisini ve daha güzelini yapmaya gayret ediyoruz. Geçen beş yıllık süre zarfında yaptıklarımız ortada. Ortahisar'ımıza neleri kazandırdık ve kazandırmaya devam ediyoruz. Herkes bunu çok iyi biliyor. Kim bu şehirde taş üstüne taş koyuyorsa Allah ondan razı olsun. Bütün siyasi partilerimizin bu şehirde emeği, gayreti vardır. Biz asla siyasi parti ayrımı yapmıyoruz. Bütün siyasi partilerimiz bizim için aynı mertebededir. Birisini, ötekisinden ayırt edip, ona farklı bir muamele yapacak değiliz. Herkesi kucaklayan, herkesin sesine kulak veren bir yönetim anlayışı ortaya koyduk” dedi.

“Hizmet götürmediğimiz mahalle yok”

Beş yıllık göre süresi boyunca Ortahisar'ın 85 mahallesinde hizmet ve proje ürettiklerini dile getiren Başkan Genç, “Ortahisar çok geniş bir coğrafyaya yayılan 330 bin nüfuslu ve 85 mahalleden müteşekkil çok kalabalık bir ilçe. Bunun bilincinde olarak bütün mahallelerimize hizmet götürüyoruz. İster kırsal, ister merkez mahalleler olsun, hizmet götürmediğimiz, ulaşmadığımız hiçbir mahalle yoktur. Sizlerin de büyük desteğiyle 85 mahallemizin tamamına dokunduk. Tamamında hizmet ve proje ürettik. Bazı mahallelerimizin çok sorunu vardı, hizmet ve proje bakımından diğer mahallelerimizden geri kalmışlardı, bu mahallelerimizi de öncelikli olarak ele aldık. Tamam bazı mahallelerimizde daha çok hizmet ürettik, bazılarında ise durumun önemi ve aciliyetine göre daha az ürettik. Ama bütün mahallelerimizde çalışmalar yaptık. Bunu herkesin bilmesini istiyorum. Yol ve kaldırım sorunlarından tutun da parklara yeşil alanlara ve oyun alanlarına kadar çok geniş bir yelpazede çalışmalarımızı sürdürdük. Bu çalışmalarımızın yarım kalmaması için 31 Mart'ta sizleri desteğimize ihtiyacımız var. Bugüne yaptıklarımız, yapamadıklarımız ve yapmakta olduklarımız bizim karnemizdir. Bu karneye bakarak bu değerlendirmeyi yapın bizlere tekrar destek verin. Bunu samimiyetle yapmanızı istiyorum. Eski Ortahisar şimdiki Ortahisar arasındaki farkı iyi değerlendirmenizi istiyorum. Ve bu değerlendirmeye göre de sizlerden destek istiyorum. Destek sizden icraat bizden” ifadelerini kullandı.