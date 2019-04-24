Okulsporları Gençler Futsal Türkiye Birinciliği müsabakaları Trabzon'da başladı.

8'i kız toplam 16 takım, Türkiye şampiyonu olmak için Beşirli Çok Amaçlı Spor Salonunda başlayan turnuvada mücadele verirken, şampiyonanın açılış törenine Ortahisar Kaymakamı Tolga Toğan, Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürü İl Birdal Öztürk, Okulsporları İl Temsilcisi İlkay Günaydın ve Futsal İl Temsilcisi Kemal Civelek ile çok sayıda spor sever katıldı.

Kızlarda Kayseri Spor Lisesi, Ağrı Spor Lisesi, Aksaray Spor Lisesi, Bursa BTSO Cemal Sönmez L., İnegöl Spor Lisesi, Büyükçekmece Ruhi Sarıalp Spor Lisesi, Samsun Gülizar-Hasan Yılmaz Spor Lisesi ve Ordu Lisesi, erkeklerde ise Pendik İTO Ticaret M.L., Hopa Nuri Vatan A.L., Muğla Mustafa Kemal MTAL, Kayseri Arif Molu MTAL, Antalya A. Alaattinoğlu A.L., Denizli Bozkurt Spor Lisesi, Giresun Atatürk A.L. ve Trabzon Vakfıkebir A. İ.H. Lisesi futsal takımlarının mücadele edeceği turnuva, Pazar günü yapılacak olan final maçıyla sona erecek.

Futsalda Türkiye şampiyonunu belirleyecek olan turnuvanın açılış maçında Trabzon Vakfıkebir Anadolu İmam Hatip Lisesi ile Giresun Atatürk Anadolu Lisesi futsal takımları karşı karşıya geldi. Nefes kesen mücadelenin normal süresi 1-1 sona erdi, statü gereği yapılan penaltı atışlarında kazanan Giresun temsilcisi oldu. İkinci maçta ise Denizli Bozkurt Spor Lisesi, Kayseri Arif Molu MTAL'ni 3-1 yenerek iddiasını ortaya koydu.