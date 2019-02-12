Gençlerin hayallerine dokunarak girişimciliği anlattı

Üniversitenin Girişimcilik - Yenilikçilik Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Öğr. Gör. Murat Şahin Mektebim Okulu'nda öğrencilerle buluştu. Şahin, lise öğrencilerine girişimcilik, kariyer, kişisel gelişim, motivasyon ve başarı içerikli konferans verdi. Kişisel gelişimin, başarıya ulaşma yollarının ve yüksek motivasyonun dışında geleceğin meslekleri üzerine de konuşmanın gerçekleştirildiği konferansta 21. Yüzyılın en önemli mesleği olan girişimciliğin ülkemizdeki etkili örnekleri anlatıldı. Şahin, girişimcilik ve etkili kişisel gelişim etkinliklerini Trabzon genelindeki tüm okullara yayarak öğrencileri geleceğin meslekleri ile tanıştırmak istediklerini ifade ederek “Günümüzde bir fikrin sermaye gerektirmeden bir asırlık şirketlerin cirolarını solladığı gibi dünya genelinde kabul görmüş bir markanın da dünyanın birçok ülkesinin dış ticaret hacminden fazla gelir elde ettiğini biliyoruz. Bu açıdan Trabzon ilinin, bölgenin ve dahası ülkemizin önemli büyüme dinamiklerini yakalamasında gençlerin önemli olduğunu onlara anlatıyoruz. Onların hayallerine dokunarak girişimcilik aşılamak istiyoruz” dedi.