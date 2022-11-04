Gençlik Kütüphanesi'nde sona gelindi

Trabzon'da Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, son hazırlık hazırlıkları devam eden, Karadeniz Bölgesi'nin dijital nitelikteki ilk kütüphanesinde incelemelerde bulundu.

Ortahisar Belediyesi, Karadeniz Bölgesi'nde ilk defa dijital nitelikte olan Gençlik Kütüphanesi'ni hayata geçiriyor. Kütüphanedeki kitapları, elektronik donanımları ve diğer üniteleri inceleyerek yetkililerden bilgi alan Başkan Genç, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde kütüphanenin hizmete açılacağını ifade etti.

Vatandaşların kütüphanecilikte teknolojinin bütün imkânlarından yararlanması için Karadeniz Bölgesi'nde ilk defa dijital Kütüphaneyi hayata geçirdiklerini kaydeden Başkan Genç, “Teknolojik ve bilimsel imkânların gelişmesiyle birlikte kütüphanecilik hizmetleri de değişime uğradı. Bu anlamda dijital kütüphaneciliğin ülkemizde yeni bir kavram olduğunu ve gittikçe de yaygınlaşmakta olduğunu görüyoruz. Ortahisar Belediyesi olarak bu alanda geri kalmamak ve vatandaşlarımızın teknolojinin bütün imkânlarından istifade edebilmesi için kütüphanemizi 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde hizmete açacağız. Burada klasik kütüphanecilik ile dijital kütüphanecilik faaliyetlerini birlikte yürüteceğiz. Böylece hem gençlere hem de ileri yaş grubuna hitap edebilecek bir konsepte kütüphanemiz hayata geçecek. Bütün dünyada ve ülkemizde yaygınlaşmakta olan dijital kütüphanemizi ilçemize kazandırıyor olmaktan ayrıca da gururlu ve heyecanlıyız” dedi.

Dijital kütüphanenin Trabzon'da her geçen yıl artan öğrenci nüfusu için önemli bir erişim ve kullanım kolaylığı sağlayacağını kaydeden Başkan Genç “Şehrimizde her yıl yeni eğitim ve öğretim kurumları açılıyor. Buna bağlı olarak da ciddi bir öğrenci nüfusu var. Dijital Kütüphanemiz erişim ve kullanım açısından öğrencilerimize ve diğer kullanıcılarımıza çok büyük yenilikler ve kolaylıklar getiriyor. Diğer yandan halkımızın okur-yazarlık becerisi kazanmasını ve bunu geliştirmesini sağlayarak başta gençler olmak üzere, bütün vatandaşlarımızda okuma kültürü ve kütüphane kullanma alışkanlığının kazandırılması amacıyla dijital kütüphanemizi Karadeniz Bölgesi'nde bir ilk olarak hayata geçireceğiz” diye konuştu.

Dijital kütüphanede 26 bin e-kitap olacak

Pazarkapı Mahallesi'nde restore edilen üç katlı tarihi binada son hazırlıkları yapılan dijital kütüphanede 26 bin adet elektronik kitap (e-kitap) ile 13 bin adet normal kitap bulunacak. Kullanıcılar e-kitaplara, kütüphanedeki ekranlardan, cep telefonlarından ya da kişisel bilgisayarlarından ulaşabilecek. Dijital kütüphane, elektronik kitap veri tabanı sözleşmesinin imzalanmasının ardından 1 yıl süreyle kullanıcıların erişimine açılacak. Kullanıcılar elektronik kitap veri tabanına 7 gün 24 saat erişim imkânı bulacak. Elektronik kitap veri tabındaki yayınlar PDF ve UPUB formatında olacak. Dijital kütüphaneye kullanıcılar cep telefonlarına indirdikleri mobil uygulama üzerinden ulaşabilecek. Sistem aynı anda bütün kullanıcılara hizmet verecek şekilde dizayn ediliyor.

Kütüphanede; astronomi ve uzay, bilgisayar, çevre bilimleri, dil ve edebiyat, eğitim, ekonomi ve finans, enerji, felsefe, psikoloji ve din, fizik, genel çalışmalar, güzel sanatlar, hukuk, işletme ve yönetim, kimya, matematik ve istatistik, medya ve iletişim, mimarlık ve tasarım, mühendislik ve teknoloji, müzik, politika ve uluslararası ilişkiler, sosyoloji, spor, seyahat ve turizm, tarih, tarım ve biyoloji, tıp gibi her alanda e-kitap formatında ve normal kitap formatlarında eserler bulunacak. Dijital kütüphanede, 6 adet okuma salonu, teknik birim odaları, danışma, idari bölüm, bir adet genel amaçlı salon ile iki adet kafeterya bulunuyor.