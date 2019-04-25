Gönüllere dokunup gitti

Trabzon Denetimli Serbestlik Müdürü Ahmet İpsuz, Adana'ya atandı. Müdür İpsuz için çalışma arkadaşlarınca düzenlenen veda yemeğinde duygulu anlar yaşandı.

Üç yılı aşkın bir süredir Trabzon Denetimli Serbestlik Müdürlüğü görevini sürdürmekte olan Ahmet İpsuz'un Nisan ayı itibariyle Adana'ya tayini çıktı. Görevi süresince ekibi ile birlikte Trabzon'da birçok önemli ve örnek faaliyete imza atarken özellikle kurumlar arası örnek ilişkiler kurarak adından söz ettiren İpsuz, arkadaşlarının kendisi için düzenlediği veda yemeğinde ekip çalışmasına vurgu yaptı. Ahmet İpsuz "İmkanım olsa arkadaşlarımı yanımda götürürdüm. Çünkü şahsen tamamından memnunum" dedi.

Yemekte Mustafa Karakuş müdür vekili olarak duygu yüklü bir konuşma yaptı. Karakuş, Denetimli Serbestlik ekibinden 'mesai kardeşlerim' şeklinde söz ederken, İpsuz önderliğinde Trabzon'da yüzlerce hükümlü ve hükümlü yakınına iş kazandırdıklarını, kötü alışkanlıklardan ve suçtan alıkoyma programları uyguladıklarını, iyi niyet, gayret ve samimiyet içinde binlerce insanın gönlüne dokunduklarını dile getirdi.

Öte yandan veda yemeğine yeni hizmete giren Beşikdüzü T Tipi Cezaevi‘ne geçici görevle atanan öğretmen İmdat Yavaş ile psikolog Sedanur Yalçın da katıldı.