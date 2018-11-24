Görme Engelli Hanife Kalaycı, okuduğu şiirle büyük alkış aldı

Trabzon'un Beşikdüzü İlçe Müftülüğü'nün düzenlediği ‘Mevlid-i Nebi Haftası' programında, kâğıt üzerine kabartılmış noktalardan oluşan ‘Braille alfabesi' ile yazışmış şiiri parmak uçlarıyla dokunarak seslendiren Hanife Kalaycı dinleyenlerden büyük alkış aldı.

Beşikdüzü İlçe Müftülüğü tarafından İMKB Fen Lisesi Salonu'nda ‘Mevlid-i Nebi Haftası' dolayısıyla düzenlenen programda, kâğıt üzerine kabartılmış noktalardan oluşan ‘Braille alfabesi' ile yazışmış şiiri parmak uçlarıyla dokunarak seslendiren Hanife Kalaycı'yı başarılarından dolayı tebrik eden Trabzon İl Müftüsü Osman Aydın, programın sonunda kendisine çiçek takdim etti.

Görme engelli Hanife Kalaycı'yı daha önce makamında kabul eden Beşikdüzü İlçe Müftüsü İbrahim Kadıoğlu da, kendisine ‘Braille alfabesi' ile yazılmış Temel Dini Bilgiler isimli kitabı hediye etmişti. Kalaycı'nın ‘Braille alfabesiyle yazılmış Kur'an-ı Kerim'i ve Temel Dini Bilgiler adlı eseri parmak uçlarıyla çokta güzel okuduğunu belirten İlçe Müftüsü İbrahim Kadıoğlu, tebrik ve takdirlerini belirterek emeği geçenlere teşekkür etti. Müftü Kadıoğlu, “Mühim olan insanın dünyada kalbinin kör olmamasıdır” dedi.

Lise mezunu olan ve ilçeye bağlı Oğuz Mahallesi'nde oturan Hanife Kalaycı, ilçe müftülüğünün açtığı Kur'an Kursunda kurs öğreticisi Kamuran Öztürk'ten ‘Braille alfabesi' ile yazılmış Kur'an-ı Kerim'i okumasını öğrendi. Kalaycı ayrıca, Kur'an okuma ve ilmihal yarışmasında da ikinci olarak umre ile ödüllendirildi.