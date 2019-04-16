Görme engellilerin umre heyecanı

Katıldıkları Kur'an-ı Kerim ve Din Bilgileri Kursu'nda başarı göstererek umre ile ödüllendirilen 11 görme engelli dualarla kutsal topraklara uğurlandı.

Trabzon Müftülüğü Hac ve Umre Hizmetleri Şube Müdürlüğü, Trabzon Müftülüğü İl Engelli Koordinatörlüğü, Lisansız İnsan Derneği ve Ortahisar Belediyesi'nin katkılarıyla “Gören Kalpler Kabe Yolunda” sloganı adı altında Braille alfabesi (Kabartma yazı) ile Kur'an-ı Kerim ve Dini Bilgiler kurslarında başarı gösteren 11 engelli kursiyer İskenderpaşa Camisi'nde düzenlenen törenle dualarla Suudi Arabistan'a uğurlandı. Kafile, refakatçılarla birlikte 24 kişiden oluşuyor.

Törende konuşan Vali ismail Ustaoğlu, umreye gideceklerin heyecanına ortak olduklarını ifade ederek “Diyanet İşleri Başkanlığımızın himayesinde görme engelli 11 kardeşimizin umre yolculuğuna onların heyecanına ortak olmak için bir araya geldik. Gerçekten onlar çok güzel gören kalpler Kabe yolunda sloganıyla Diyanet İşleri Başkanlığımızın ilimiz genelinde refakatçılarla birlikte 26 kişi inşallah Umre yolcularımızı uğurlayacağız. Emeği geçen her kese çok teşekkür etmek istiyorum. Biz biliyoruz ki onların gönül kapıları kalpleri her zaman açık ve onlar inşallah hayırlısı ile peygamberimizin kabrini ziyaret edecekler” dedi.

Trabzon İl Müftüsü Osman Aydın da “Bugün Trabzonumuzda heyecan var. Bu umrecilerimizin yola çıkması diğer umrecilerden farklı. Çünkü gönül gözü, kalp gözü açık alan gerçekten de kendileri çevreden de dikkat çeken Umrecilerimiz. İnsan Derneği de diğer faaliyetlerinde olduğu gibi engellilere yönelik faaliyetlerinde Türkiye'nin örnek alacağı bir derneğimiz. Özellikle kendilerine teşekkür ediyoruz. İnşallah ülkemiz için, memleketimiz için insanlık, İslam alemi için umrecilerimizin duasını istiyoruz. Şehitlerimize, hastalarımıza dua etmesini istiyoruz” diye konuştu.

Umreye gitmenin heyecanını yaşayan görme engelli Hanife Kalaycı ise “Heyecanlıyım katkısı olan herkese teşekkür ediyorum. Hayal etmiştim çok sevinçliyim. Sevincim kelimelere sığmaz" derken, Ayşe Ural da “Katkısı geçen herkese çok teşekkür ederiz. Çocukluğumdan beri hayal ediyordum. Allah umreye gitmemi nasip etti” ifadelerini kullandı.