Gözler Bakasetas'ın üzerinde

Trabzonspor ve Yunanistan Milli Takımı formalarıyla önemli bir sezon başlangıcına imza atan Anastasios Bakasetas, Galatasaray maçında Abdullah Avcı'nın en önemli kozu olacak. Süper Lig'de oynadığı son 4 maçta 2 gol, 3 asistle en az bir golde pay sahibi olan oyuncu, Türkiye kariyerinin en uzun serisini sarı-kırmızılı takım karşısında sürdürmeyi hedefliyor.

Süper Lig'in 4. haftasında sahasında Galatasaray'ı konuk edecek olan Trabzonspor'da tüm hesaplar 3 puan üzerine yapılıyor. Yaptığı önemli transferlerle şampiyonluk mücadelesi vermeyi hedefleyen Trabzonspor, taraftarı önünde oynayacağı zorlu müsabakayı kazanarak gelecek haftalara daha moralli bakmayı hedefliyor. Bordo-mavili takımda oyuncuların performansları ise Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın yüzünü güldürüyor. Özellikle Bakasetas'ın hem Trabzonspor'da hem de Yunanistan Milli Takımı'ndaki çıkışı zorlu maç öncesi bordo-mavilileri umutlandırıyor.

Trabzonspor'un Yunan yıldızı Bakasetas'ın, Süper Lig'de çıktığı son 4 maçta en az bir golde katkısı bulundu. Karadeniz ekibinin geçtiğimiz sezonun son haftasında deplasmanda oynadığı Gençlerbirliği maçında 2 asist yapan oyuncu, bu sezon ise Yeni Malatyaspor ve Sivasspor maçlarında rakip fileleri birer kez havalandırdı. Trabzonspor'un, Giresunspor'u 1-0 yendiği maçta ise asist yapan isim oldu.

12 Eylül Pazar günü saat 20.00'de Galatasaray'ı sahasında konuk edecek olan Trabzonspor'da, Bakasetas'ın zorlu maç öncesi milli takım performansı da göz doldurdu. 3 maça da ilk 11'de başlayan ve kaptan olarak sahaya çıkan başarılı oyuncu, İsviçre ve Kosova karşılaşmalarında gol pası verirken, 2-1 kazanılan İsveç mücadelesinde de çok şık bir gol attı.