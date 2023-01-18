Grip vakalarında sevindirici haber İl Sağlık Müdürlüğü'nden geldi

Trabzon'da özellikle Kasım, Aralık aylarında yoğun şekilde görülen grip vakalarının yeni yıldan itibaren düşüşe geçtiği ve okulların tatile girecek olması ile vakalardaki düşüşün daha da artacağı belirtildi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Trabzon İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, grip vakalarının son 15 gündür düşüş eğilimi içinde olduğunu söyledi. Usta, “Grip vakalarımız son 15 gün içinde biraz azalmış oldu. Bir kısım vakalarımız yaşlılardan ve kronik hastalıklardan muzdarip olan vatandaşlarımızın bir kısmı grip, soğuk algınlığı belirtilerinden sonra akciğer rahatsızlıklarıyla birlikte hastanelerde yatar durumda gelmiş oldular ama bu da yine tolere edilebilir durumda. Vatandaşımızı tedirgin edecek bir sıkıntımız bulunmamakta” dedi.

Okullarda özellikle Kasım, Aralık aylarında yaşanan grip vakaların bugünlerde pek yaşanmadığını kaydeden Usta, “Çocuklarla ilgili bir düzene girdi. Grip, soğuk algınlığı belirtileri olmakla birlikte Aralık ayı başında Kasım sonunda oluşan ataklar daha yaşanmıyor buna şükür. Okullar tatil olduğunda da birbirleriyle temasın azalmasından dolayı daha da rahatlanacağını düşünmekteyiz” diye konuştu.

"Pandemi sürecinde bunlara çokça dikkat edildiği için grip, soğuk algınlığı gibi atak vakalar yaşamamıştık"

Pandemi sürecinde dikkat edildiği için grip, soğuk algınlığı vakaların yaşanmadığına dikkat çeken Usta, “Burada dikkat çok önemli, bulaşıcı hastalıklarda yapılması gereken işler belli. Özellikle solunum yoluyla bulaşan hastalıklarda grip soğuk algınlığı Covid gibi vakalarda mesafeyi korumak maske kullanmak el hijyenine dikkat etmek şeklinde korunma tedbirleri var. Bunlara dikkat edildiği sürece zaten bir sorun yaşanmıyor. Pandemi sürecinde bunlara çokça dikkat edildiği için grip, soğuk algınlığı gibi atak vakalar yaşamamıştık. Şimdi bir rahatlama oluşmuştu ona bağlı olarak ta eski düzene dönülmüştü. Eskiden oluştuğu gibi vakalar sonbahar, kış birleşim zamanlarında artış oluyordu onu yaşamıştık zaten. İnşallah bundan sonraki süreçte yaşamamayı umut ediyoruz. Her ne olursa olsun grip, soğuk algınlığı belirtileri olan vatandaşlarımızın, çocuklarımızın toplu yerlerde bulunmaması okula o dönemlerde gönderilmemesi gerekiyorsa veya maskeyle hareket edilmesi hepimizin yararına oluyor” şeklinde konuştu.

"Aşıya eski rağbet yok"

Aşıların her zaman koruyucu silah olduğunu ifade eden Usta, “Aşıların yapılabilirliği devam ediyor. Aşılar koruyucu olarak devrede olan bizim en önemli silahlarımız. Bunu uygun şekilde gerektiğinde kullanmamız gerekiyor. Covid olsun hem grip olsun aşılarımız mevcut. Ülkemizde bunları kullanabiliyoruz. Bunları da doktorlarımızın ön görüsüyle birlikte kullanmamızda yarar var. Aşı elimizde yeterli olmakla birlikte maalesef eski rağbeti görmemekte” diye konuştu.