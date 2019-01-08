Güçlü bilekler Avrasya'da buluştu

Avrasya Üniversitesi Meslek Yüksekokulu'nun organize ettiği bilek güreşi turnuvası, üniversitenin Pelitli Yerleşkesi'nde yapıldı.

İki gün devam eden müsabakalara 60 sporcu katıldı. 50, 60,70, 80, 90, +90 sikletlerde ve eleme usulü yapılan müsabakalara Avrasya Üniversitesi öğrencileri de büyük ilgi gösterdi. Turnuvaya 110 kiloda Dünya beşincisi Cahit Kahriman, 100 kiloda Dünya beşincisi Sahip Çağlar, Türkiye master kategorisi üçüncüsü Erkin Çimşit, Bilek Güreşi ve vücut geliştirme il temsilcisi Ömer Şahap Eyüpoğlu da katıldı.

Avrasya Üniversitesi Meslek Yüksekokulu'nun düzenlediği turnuva sonunda dereceye giren sporculara Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Seda Öztürk tarafından başarı belgesi verildi. Öztürk, üniversitelerde sosyal ve kültürel faaliyetlerin önemine vurgu yaparak ‘'Bizler Avrasya Üniversitesi Meslek Yüksekokulu olarak öğrencilerimize verdiğimiz teorik eğitimin dışında öğrencilerimizi uygulamalarla da iş ortamına hazırlıyoruz. Bunun yanı sıra, onları spor, sosyal ve kültürel faaliyetlerle de günlerini okulumuzda en iyi şekilde geçirmelerini sağlıyoruz. Bu güne kadar yapılmamış farklı, sıra dışı faaliyetlerle öğrencilerimizi buluşturuyoruz. Genellikle geri dönüşler çok pozitif oluyor. Bu arada organize ettiğimiz bu önemli faaliyete tam 60 kişi başvurdu. Bilek Güreşi turnuvamıza katılan tüm sporculara ve ilgi gösteren, salonumuzu dolduran tüm öğrencilerimize teşekkür ediyorum'' dedi.