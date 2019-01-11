Gülcemal II. etap 22 Ocak'ta ihaleye edilecek

etap tahkimat ve dolgu çalışmalarını tamamladığı Sahil Dolgu (Gülcemal) Projesinin II. etap tahkimat ve dolgu işini 22 Ocak'ta ihaleye çıkartıyor.

Sahil Dolgu (Gülcemal) Projesinin etap etap tamamlanacak büyük bir proje olduğunu ifade eden Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, “22 Ocak'ta II. etabın dolgu ve tahkimat işini ihale edeceğiz. Bu etap, I. etaptan Ayasofya Kavşağı'na kadar olan kısmi ihtiva ediyor. Bundan sonrada sıra III. etaba gelecek. Ayasofya Kavşağı'ndan Kemerkaya'ya kadar olan kısmı içeren III. etapta insanlarımızın denize girebileceği kumsal alanlar oluşturacağız. I. ve II. etapta toplamda 800 bin metrekare alanı şehrimize kazandırmış olacağız” dedi.

Sahil Dolgu (Gülcemal) Projesi ile Trabzon'un, Karadeniz Bölgesi'nin en büyük yaşam alanını kazanacağını kaydeden Gümrükçüoğlu, “Halkımızın denizle bağlantısı kesilmiş olan Beşirli ile Kemerkaya arasındaki bölgede bu önemli çalışmayı icra ediyoruz. Bu sayede Trabzonumuzun denizle kesilen bağlantısı en güzel şekilde yeniden tesis edilmiş olacaktır. Burada asla düz dolgu yapmıyoruz. Trabzon sahilini adeta dantel gibi işliyoruz. Bu büyük alanın ne şekilde değerlendirileceği halkımızın talepleri doğrultusunda belirlenmektedir. Gülcemal Projesi tamamlandığında komşu illerin akın ettiği, turizme büyük katkısı olacak, misafirlerinin hiç sıkılmadan saatlerce vakit geçirebileceği çok önemli bir yaşam alanı kazanmış olacağız” diye konuştu.