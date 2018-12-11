Gümrükçüoğlu ve Zorluoğlu istişare için bir araya geldi

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, AK Parti Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Zorluoğlu'nu makamında kabul etti.

Başkan Gümrükçüoğlu ve Başkan Adayı Zorluoğlu, 31 Mart mahalli idareler seçimleri ve Trabzon Büyükşehir Belediyesinin yapısı ve çalışmaları hakkında istişarelerde bulundu. Görüşmede AK Parti İl Başkanı Haydar Revi ile İl Başkan Vekili Hasan Dilekoğlu da yer aldı.