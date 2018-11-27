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Gümrükçüoğlu'na coşkulu karşılama

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, AK Parti’nin Ankara’daki aday tanıtım törenine katıldıktan sonra bu akşam Trabzon’a döndü.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, AK Parti'nin Ankara'daki aday tanıtım törenine katıldıktan sonra bu akşam Trabzon'a döndü.


Trabzon Havalimanında hemşehrileri tarafından karşılanan Başkan Gümrükçüoğlu herkese teşekkür etti. Karşılamaya gelenlere kısa bir konuşma yapan Başkan Gümrükçüoğlu, AK Parti Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Zorluoğlu ve tüm ilçe belediye başkan adayları ile 31 Mart sabahına kadar seçim çalışması yürüteceklerini söyledi.


Gümrükçüoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımızın hepinize ayrı ayrı selamları var. Allah sizlerden razı olsun. İyi ki sizler varsınız. Varlığınızla hep iftihar ettik, ediyoruz. Bu şehrin evladı, Çaykara'mızın evladı. Doğu'da, Güneydoğu'da canını bile ortaya koyarak hizmet etmiş bir kardeşimiz, Van Valisi ve kayyum olarak belediyecilik hizmetlerini de yürüten Murat Zorluoğlu bir nöbet devriyle adayımız olarak belirlenmiş durumdadır. Hepimiz Zorluoğlu'nu ve kim ilan edilirse edilsin ilçe belediye başkan adaylarımızı sahiplenerek aziz milletimizin bu kutlu yürüyüşünde 31 Mart'ta en güzel neticeyi alacağız. Buraya kadar yoruldunuz. Bu Trabzon'un güzelliği. Bu şehre ne kadar hizmet etsek azdır" diye konuştu.

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