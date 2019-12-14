Trabzon'un demiryolu hikayesinin anlatıldığı "Gümüş Kazma" isimli kitap tanıtıldı.

Gazeteci-Yazar Aydın Gelleci'nin kaleme aldığı Trabzon'un demiryolu hikayesinin anlatıldığı "Gümüş Kazma" isimli kitabın tanıtımı yapıldı. Ortahisar Belediyesi çok amaçlı konferans salonunda gerçekleşen tanıtım ve imza gününe davetliler katıldı.

Slayt gösterisiyle başlayan tanıtım sonrası Gazeteci-Yazar Aydın Gelleci, Atatürk'ün en büyük hayalinin Trabzon limanının demiryolu ile Anadolu'ya bağlanması olduğunu belirterek, "Demiryolu beklentisi, uzun yıllar bölgenin en önemli gündeminde yer aldı. Osmanlı döneminde başlayan bu hasret umarım en kısa zamanda çözüme kavuşacaktır. Uzun emekler sonrası ortaya çıkardığımız 'Gümüş Kazma' kitabımızda Trabzon'a demiryolu kazandırılması noktasında katkı sağlar" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından Aydın Gelleci, 'Gümüş Kazma' isimli kitabının imza gününe geçti.