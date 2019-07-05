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Gümüşhane'de çalınan büyükbaş hayvanlar Trabzon'da bulundu

Gümüşhane’nin Buğalı Köyü Omal Yaylası’ndan çalınan büyükbaş hayvanlar Trabzon’un Sürmene ilçesinde bulundu.

Gümüşhane'nin Buğalı Köyü Omal Yaylası'ndan çalınan büyükbaş hayvanlar Trabzon'un Sürmene ilçesinde bulundu.


Sürmene'de 156 Jandarma İhbar Hattı'na gelen, 6 adet büyükbaş hayvanın ilçeye bağlı Oylum Mahallesi Hancar mevkiinde ormanlık alana sürüldüğü ihbarını değerlendiren jandarma ekipleri bölgeye intikal etti.


Ormanlık alanda bulunan ve muhafaza altına alınan büyükbaş hayvanların kulak küpe numaralarını inceleyen jandarma ekipleri, 6 büyükbaş hayvanın Gümüşhane'nin Buğalı Köyü Omal Yaylası'ndan çalındıklarını ve Sürmene nüfusuna kayıtlı Bahri K.'ya ait olduklarını tespit etti. Büyükbaş hayvanlar, gerekli işlemlerin ardından jandarma ekipleri tarafından bir kamyonetin kasasına bindirilerek sahibine teslim edildi.

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