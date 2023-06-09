Güneşli havayı fırsat bilip yaylaları şenlendirdiler

Trabzon'un en çok ilgi gören yaylaları arasında yerini alan Kayabaşı Yaylası, yaz mevsiminin başlamasıyla birlikte hareketlenmeye başladı. Havanın güneşli olmasını fırsat bilenler Kayabaşı Yaylası'nın yolunu tutarken, çevrede özellikle Arap turistlerin yoğunluğu dikkat çekiyor.

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, geçtiğimiz günlerde yapılan turizm değerlendirme toplantısında Trabzon'da son yıllarda turizm alanında önemli gelişmeler yaşandığına dikkat çekerek bu yaz sezonunun önceki yıllara göre turizm hareketliliği açısından daha yoğun geçeceğini söylemişti. Özellikle Arap turistler son yıllarda Doğu Karadeniz bölgesine yoğun ilgi gösterirken, en çok yaylaları tercih ediyorlar. Okulların tatile girme hazırlığı yaptığı bugünlerde de okul yönetimleri tarafından da yayla gezileri düzenleniyor.

Havanın uzun bir aradan sonra güneşli olmasını fırsat bilerek öğrencileriyle birlikte Kayabaşı Yaylasına geziye gelen Düzköy ilçesinde öğretmenlik görevini sürdüren Halil İbrahim Küçükosmanoğlu, öğrencileriyle birlikte yaylanın tadını çıkarmaya çalıştıklarını söyledi. Küçükosmanoğlu “Oldukça da güzel bir havaya denk geldik. Öğrencilerimizle yaylanın tadını çıkartıyoruz. Bu sezon yaylara biraz geç kalındı, nedeni Mayıs ayı çok yağmurlu geçti dolayısıyla sezon sanki 1 ay geç gibi görünüyor. Tüm bunların yanı sıra yurt dışından gelenler var, özellikle Arap turistler çok fazla. Geçen sene de yoğunluk çok fazlaydı özellikle yayla şenlikleri döneminde Temmuz ayında çok kalabalık oluyor. Okullar tatil olduktan sonra muhtemelen 10-15 gün sonra burada daha çok yoğunluk olacak diye düşünüyorum” dedi.

Arkadaşlarını İstanbul'dan Kayabaşı Yaylası'na gezmeye getirdiğini belirten Onur Karadeniz ise “Yayla çok güzel, yılda bir kez gelirim. İstanbul'dan gelen arkadaşlarımı gezi amaçlı buraya getirdim. Burası Trabzon'un en güzel yaylası diyebilirim. Uzungöl'e gittim orası Arap turist için daha revaçta, burası en azından daha keşfedilmemiş bir yer her” diye konuştu.

Çevre sakinlerinden Emirhan Babuşçu da Arap turistlerin genellikle bugünlerde yaylalara yavaş yavaş gelmeye başladığını belirterek “Bu günlerde hareketlilik yavaş yavaş başlıyor. Genelde hareketlilik Haziran gibi başlar, Ekim gibi biter. O dönemler genelde yoğunluk oluyor özellikle Araplar çok geliyor şu sıralar gelmeye başladılar” ifadelerini kullandı.