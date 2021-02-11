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Güneşli ve sıcak havayı fırsat bilen Trabzonlular sahillere akın etti

Trabzon’da son dönemde mevsim normallerinin üzerinde seyreden ve yaklaşık 20 dereceyi bulan hava sıcaklığını fırsat bilen vatandaşlar sahillere akın etti.

Trabzon'da son dönemde mevsim normallerinin üzerinde seyreden ve yaklaşık 20 dereceyi bulan hava sıcaklığını fırsat bilen vatandaşlar sahillere akın etti.


Akçaabat ilçesi Söğütlü Plajı'ndaki kumsala sandalyelerini ve masalarını atan çevre sakinleri, aileleri ve arkadaşları ile güneşli havanın tadını çıkardılar. Sosyal mesafe kurallarına dikkat etmeye çalışan gençler ve aileler Ocak ayında bu havanın çok görülen bir durum olmadığını belirterek bunun keyfini sürdüklerini söylediler.

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