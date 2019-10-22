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Güneş'ten Trabzon Emniyet Müdürü Alper'e ziyaret

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, bir süre önce Adıyaman’dan Trabzon Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Metin Alper’i makamında ziyaret ederek "Hayırlı olsun" dileklerini iletti.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, bir süre önce Adıyaman'dan Trabzon Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Metin Alper'i makamında ziyaret ederek "Hayırlı olsun" dileklerini iletti.


Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette Emniyet Müdürü Alper'e Güneş, A Milli Futbol Takımı forması hediye ederken, Emniyet Müdürü Alper de kendisine çeşitli hediyeler verdi.

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