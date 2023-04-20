Güney Çevre Yolu'nun temeli 1 Mayıs'ta atılıyor

Trabzon Çevre Yolu'nun 43 kilometre uzunluğunda olduğunu, Akçaabat girişinden başlayacağını ve Arsin'e kadar uzanacağını dile getiren Karaismailoğlu, “Çevre yolu özellikle Karadeniz Sahil Yolu'nu rahatlatacak. Bölgemizin trafik sıkışıklığını kaldıracak çok kıymetli bir iş. Yıllardır konuştuğumuz ve altyapısını yaptığımız projelerini hazırladığımız çok önemli bir işimiz. 43 kilometrelik Güney Çevre Yolu'nun birinci etabı olan 16 kilometrelik kısmının çalışmalarına başlamış bulunmaktayız. Temel atma törenimizi de 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda bütün Trabzonlular'la beraber yapacağız. Diğer mega projelerimizle Trabzon şahlanacak, Türkiye şahlanacak. Ülkemizin önünde çok büyük güzellikler var. Trabzon Türkiye'nin parlayan yıldızı olmaya devam edecektir. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde son 20 yılda yaptığımız büyük işler, daha da taçlandıracaktır” ifadelerini kullandı.

Bugüne kadar yaptıklarının bundan sonra yapacaklarının teminatı olduğunun altını çizen Karaismailoğlu, Trabzon'un güçlü, büyük Türkiye yolunda 2053 planlarından hak ettiği yatırımlardan daha fazlasını alacağını ifade etti.

Bakan Karaismailoğlu, uluslararası koridorların kesişiminde yer alan Trabzon'un Türkiye'nin Karadeniz'in lider şehirlerinden bir tanesi olmaya devam edeceğinin belirtti.