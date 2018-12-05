Gurbetçi genç annesini kurtarmak isterken kendi canından oldu

Hollanda'da komşularının düğününe giderken kullandığı aracıyla kaza yapan annesini sıkıştığı yerden kurtarmaya çalışan 15 yaşındaki gurbetçi genç yoldan geçen başka bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza geçtiğimiz Cumartesi günü Hollanda'nın Ede kentinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, komşularının düğünü için yola çıkan Necla Kara'nın (39) otomobiline, lastiği patlayan bir otomobil çarptı. Kazada araçta bulunan ve yara almadan kurtulan Erdem Kara, annesini sıkıştığı yerden kurtarmak için araçtan indi. Annesini kurtarma mücadelesi veren Erdem'e, yoldan geçen başka bir araç hızla çarparken, 15 yaşındaki gurbetçi genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Durumu ağır olan anne Necla Kara'nın ise hastanedeki tedavisi sürerken, Erdem'in ölümüne neden olan aracın yaşlı sürücüsünün alkollü olduğu ve kaza sonrası tutuklandığı öğrenildi.

Öte yandan genç bir futbolcu olan Erdem'in ölümü nedeniyle oturduğu şehrin futbol kulübü Youth'ın genç yaş takımlarının tüm maçları iptal edilirken, eğitim gördüğü ortaokulda da yas ilan edildi.

Erdem Kara'nın cenazesi bugün uçakla memleketi Trabzon'a getirilirken, Maçka ilçesi Sındıran mahallesinde ikindi namazı sonrasında kılınan cenaze namazının ardından aynı yerdeki aile kabristanlığında toprağa verildi. Cenaze namazına Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan da katılarak acılı baba Ömer Kara'ya ve yakınlarına taziyede bulundu.