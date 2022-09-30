Gürcistan'da görmeyen gözler Trabzon'a gördü

Gürcistan'dan Trabzon'a gelerek tedavi olan Gürcü hasta, görme kaybından kornea nakli sayesinde kurtuldu.

Gözüne aldığı darbe nedeniyle görme kaybı yaşayan Gürcistan uyruklu 30 yaşındaki Avtandil Shvelidze, Trabzon'daki Özel İmperial Hastanesi'nde geçirdiği başarılı kornea nakli operasyonunun ardından görmeye başladı.

Göz hastalıkları uzmanı Doç. Dr. Kemal Türkyılmaz, hastanın görmesi hiç yok denecek seviyede olduğunu belirterek şu an görme seviyesinin yüzde 10'lara çıktığını söyledi.

Türkyılmaz, “Hasta bize görme azlığı ve göz tansiyonu yüksekliği şikâyeti ile başvurdu. Hastanın görmesi hiç yok denecek seviyedeydi. Sadece el hareketlerini görebiliyordu. Şuan görme seviyesi yüzde 10'lara kadar çıktı. Hastada yüksek göz tansiyonu vardı. Bize başvurmadan önce 2 kez göz tansiyonu ameliyatı olmuştu ve artık ilaçlarda yetmiyordu. Bir müddet sonra mevcut görme yetisini de kaybedecekti. Yaptığımız tetkikler ve değerlendirmemiz sonucunda hastamıza kornea naklini önerdik. Gürcü hastamıza uygun korneayı yurtdışındaki bir göz bankasından temin ettik ve nakli gerçekleştirdik. Hastamıza kornea nakli ile birlikte göz tansiyonu ameliyatını da beraber gerçekleştirdik. Bu iki işlem bir arada nadir yapılan zor bir prosedürdür. Başarılı bir şekilde uyguladık. 2. günün sonunda sağlıkla taburcu ettiğimiz hastamız şuan yüzde 10 oranında görme yeteneğine kavuştu” dedi.

"Tedavi olamayacağını düşünüyordu"

“Gözün rengini veren iris dokusu korneanın arkasında yer aldığından cerrahiden etkilenmez" diyen Türkyılmaz "Kornea nakli uyguladığımız bu Gürcü hastamız göz renginden de şikayetçiydi. Bir gözü renkli, diğer görme problemi olan gözü beyazlaşmıştı ve başvurduğu tüm doktorlar gözünde daha hiçbir şey yapılamayacağını, gözün görme yetisini tamamen kaybedeceğini artık bu gözü aldırıp tamamen protez bir gözle idare etmesi gerektiğini söylemişlerdi. Hasta bize müracatında umutsuz bir şekilde fonksiyonel olarak görme yetisinin düzelemeyeceğini düşündüğünden estetik görsel amaçlı protez göz yerleştirme amacındaydı. Kornea nakli ile bu sorunu da çözüldü” diye konuştu.

Kornea nakli konusunda bilgi veren Türkyılmaz, ”Kornea nakli 1 yaşından 80 yaşına kadar herkese uygulanabilir. Burda önemli olan nokta bu doku çok nadir bulunan bir doku olduğu için fonksiyonel olarak fayda sağlanacak insanlara yapmak en uygunu. Kornea nakillerinde belli kriterler var. Risk haritasını çıkartıyoruz. Hiç bir cerrahi girişim risksiz değildir. Kornea dokusu, diğer organ ve doku nakillerine nazaran red riski daha azdır. Kornea nakillerinin düşük oranlarda da olsa ameliyat sonrası doku reddi ortaya çıkabilir. Uyumsuzluk doku reddi durumunda ilaçlarla tedavi edilerek bu durum ortadan kaldırılabilir” şeklinde konuştu.

"Kornea bağışında gözün tamamı değil önceki kornea tabakası alınıyor"

Organ bağışının önemine de dikkat çeken Türkyılmaz, “Bir ölünün tamamen çürüyecek dokusu bir başka kişiye ışık olabiliyor. Kornea naklinde toplumda bilinenin tersine gözün tamamı değil öndeki kornea tabakası alınmaktadır. Göz küresi yerinde kalmaktadır. Kornea bağışları sayesinde görme yeteneği olmayan hastalar yaşamlarını iyi bir şekilde sürdürebilecek görme düzeyine kavuşmaktadırlar. Biz yabancı hastalara yurtdışından getirdiğimiz korneaları takabiliyoruz. Gönül isterki yurtiçinden temin etmek. Ancak organ ve doku bağışı maalesef ülkemizde halen istenilen seviyede değil. Her organ bağışı yeni bir hayatın ışığı olabilir” dedi.

Kaza esnasında gözüne darbe almış

Gürcistan'da yaşayan 30 yaşındaki Avtandil Shvelidze, geçirdiği kaza esnasında gözüne aldığı darbeyle gözünde şişlik ve görme kaybı ile birlikte zor günler yaşadığını söyledi. Shvelidze, “6-7 yıl önce geçirdiğim kaza esnasında gözüme aldığım darbeyle gözümde şişlik ve görme kaybı yaşadım. Gözüm neredeyse artık görmüyordu. Bugüne kadar Gürcistan'da başvurduğum merkezlerde gözüme artık bir şey yapılamayacağını, görme yeteneğimi tamamen kaybedeceğimi söylemişlerdi. Bende bu yüzden gözümü tamamen aldırıp, protez göz taktırmaya karar vermiştim. Yüksek göz tansiyonu şikayetim içinde 2 kez ameliyat oldum ama sonuç alamadım. Tavsiyeler üzerine buraya geldim. Doç. Dr. Kemal Türkyılmaz kornea nakli ile görme yetimin düzelebileceğini, nakil ile birlikte yüksek göz tansiyonu ameliyatını birlikte yapacağını söyledi. Kemal hocama yaptığı kornea naklinden dolayı tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Şu an durumum gayet iyi, gözüm yeniden görmeye başladı. İlgisiyle hastane personeline de teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.