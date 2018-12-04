İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Gürcü mafya lideri Goradze, tutuklandı

İnterpol’ün ’uluslararası düzeyde hırsızlık şebekesi’ oluşturmak iddiasıyla kırmızı bültenle aradığı Ekim ayında Trabzon Emniyetince yakalanan Gürcü mafya lideri Mindia Goradze, Trabzon Adliyesinde çıkarıldığı nöbetçi 1.

İnterpol'ün 'uluslararası düzeyde hırsızlık şebekesi' oluşturmak iddiasıyla kırmızı bültenle aradığı Ekim ayında Trabzon Emniyetince yakalanan Gürcü mafya lideri Mindia Goradze, Trabzon Adliyesinde çıkarıldığı nöbetçi 1. Ağır Ceza Mahkemesince tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Uluslararası Polis Teşkilatı (İnterpol) tarafından kırmızı bültenle arandığı gerekçesiyle, 25 Ekim 2018'de Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanan ve tutuksuz olarak yargılaması devam eden Mindia Goradze, 2. kez hakim karşısına çıkarıldı.


Gürcistan'da işlediği suçlar dolayısıyla İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan, mafya lideri olduğu söylenen ve ‘Batumlu Lavaşoğlu' lakabıyla tanınan Mindia Goradze, nöbetçi olarak sevk edildiği Trabzon 1. Ağır Ceza Mahkemesinde tutuklandı. Goradze, adliye ve hastanedeki sağlık kontrollerinin ardından polis ekiplerince Bahçecik'te bulunan Trabzon E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.