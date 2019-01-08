Hac kesin kayıtları için son gün 11 Ocak Cuma

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Turizm İşletmeleri ve Seyahat Acenteleri Derneği (TİSAD) Yönetim Kurulu üyesi Mustafa Kemal Şahin, hac kurasında ismi çıkanların kesin kayıtlarını yaptırması gerektiğini, hac kesin kayıtlarının 11 Ocak Cuma günü sona ereceğini ve bu tarihe kadar kayıt yaptırmayan hacı adaylarının haklarını kaybedeceğini söyledi. Kurada isimleri çıkıp hacca gitme hakkı kazanan kişilerin yüzde 60'ının Diyanet İşleri Başkanlığı, yüzde 40'nın ise yetkili seyahat acentalarının organizasyonu ile hacca gittiğini belirten Şahin “Her yıl hacı adaylarının dolandırıldığı ile ilgili haberleri üzüntü ile izlemekteyiz. Yıllarca para biriktirmiş ve hayallerine ulaşmak isteyen hacı adaylarımız kötü niyetli kişilerin tuzağına düşmektedirler. Bu yüzden seyahat acentaları aracılığı ile hacca gitmeyi tercih eden hacı adaylarının, kayıt yaptırdıkları acentanın hac-umre yetkisi olup olmadığını mutlaka araştırması gerekmektedir. Bilinmelidir ki Hac ücretleri Diyanet işleri başkanlığınca tahsil edilmektedir. Hiç bir şekilde indirim, fazla ücret talep edilmesi veya ücretin elden tahsil edilmesi gibi durumlar söz konusu değildir” dedi.

Kesin kayıt yaptırmak için ne gerekiyor?

"Kurada ismi çıkan hacı adaylarımız, kesin kaydını yaptırması halinde kutsal topraklara gidebileceklerdir” diyen Şahin “Hacı adaylarımız ilgili bankaya yatırdıkları hac ücretine ilişkin makbuz ve kurada isminin çıktığına dair belge ile İl Müftülüğüne veya yetkili seyehat acentasına gitmelidirler. Belirlenen tarihe kadar kesin kaydını yaptırmayanlar, kutsal topraklara gitme hakkını kaybetmiş olacaktır. Her yıl kurada ismi çıkmasına rağmen farklı sebeplerle gidişini iptal eden hacı adaylarımız bulunmaktadır. Bu yıl bu sayı önceki yıllara göre biraz daha fazla olacağını öngörmekteyiz. Bunun için yedek görünen hacı adaylarımızın sıralarını takip etmeleri gerekmektedir” ifadelerini kullandı.