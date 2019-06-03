Hacısalihoğlu: "Su ürünleri sektörüne devlet desteği bekliyoruz"

Suat Hacısalihoğlu, bölgede hızla büyüyen ve önemli bir ihracat ürünü haline gelen su ürünleri yetiştiriciliği sektörüne devlet desteğinin artırılmasını beklediklerini söyledi.

Hacısalihoğlu, bölgede son yıllarda özellikle somon üretiminde ciddi artışlar yaşandığını ve başta Japonya olmak üzere birçok ülkeden talep alındığını belirtti.

Bu yıl 6 bin ton somon üretimi yapılmasını beklediklerini kaydeden Hacısalihoğlu, “Trabzon'da 2019 yılında 6 bin ton somon üretimi yapılmasını bekliyoruz. Ama talep her geçen gün artıyor. Su ürünlerinde ilk etapta yapılması gereken hem kapasite kullanımının hem de üretim kapasitelerinin artırılmasıdır. Şu anda mevcut kapasitenin yarısı kullanılıyor. Kapasitenin artırılması gerekiyor. Bunun da yatırımla olacağı ortada” dedi.

"Somon balığı için yeni üretim alanlarına izin verilmeli"

Başkan Hacısalihoğlu, sektörün gelişmesi ve talepleri karşılaması için desteklerin önemli olduğunu belirterek,“İsteğimiz Ziraat Bankası'nın tarım kredilerini hayata geçirmesi ve artırması olacaktır. Bu durum önemli bir ihracat kalemi haline gelen su ürünleri ve özellikle somon balığı üretiminde yatırımcının önünü açacaktır. Bölgede yetiştirilen somon balığına oldukça yüksek talep vardır. Bu konuda kamu tarafından gereğinin yapılması en büyük arzumuzdur. Çünkü bazı kamu kurumlarında da izinlerde bekletilme söz konusu. Bunların hepsinin aşılarak mevcut kapasitenin tamamlatılması ilave kapasitelerin de eklenmesi isteğimizdir. Yeni yetiştiricilik alanları için uzun süredir izin bekleyen yatırımcılarımız da vardır. Devletin izinler konusunda kolaylık sağlarken, maddi yönden de teşvik ve destekleri devreye sokması gerekiyor ”diye konuştu.