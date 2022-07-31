İhlas Haber Ajansı

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Haçkalı Hoca unutulmadı

Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından 25.

'si düzenlenen 'Haçkalı Hoca'yı Anma Etkinliği' yoğun katılımla gerçekleştirildi.


Büyükşehir Belediyesi ile Haçkalı Baba Kültür ve Yardımlaşma Derneği iş birliğiyle Düzköy ilçesine bağlı Haçka Yaylası'nda 'Haçkalı Hoca'yı Anma Etkinliği' düzenlendi. 25.'si gerçekleştirilen etkinlikte, Trabzon'un manevi önderlerinden Haçkalı Hoca dualarla anıldı.


Yaylada konuşlu Haçkalı Hoca Külliyesi ve Camii önündeki alanda icra edilen anma programı, öğle namazının ardından Trabzon Büyükşehir Belediyesi mehter takımının gösterisiyle başladı. Protokol konuşmalarının ardından Trabzon İl Müftüsü Osman Aydın dua programı gerçekleştirdi. Programın devamında mehter takımı tarafından ilahiler okundu. 'Haçkalı Hoca'yı Anma Etkinliği' yemek ikramının ardından sona erdi.

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