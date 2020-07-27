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Hafif ticari araç uçuruma yuvarlandı: 6 yaralı

Trabzon’un Çaykara ilçesinde hafif ticari aracın uçuruma yuvarlanması sonucu 6 kişi yaralandı.

Trabzon'un Çaykara ilçesinde hafif ticari aracın uçuruma yuvarlanması sonucu 6 kişi yaralandı.


Kaza, ilçedeki Sultan Murat Yayla yolu Ataköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alaybey Borozancıoğlu yönetimindeki hafif ticari araç, sürücüsünün henüz bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı. Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada araçta bulunan 6 kişi, 112 acil servis ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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