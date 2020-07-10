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Hafif ticari araç yayaya çarptı: 1 ölü

Trabzon’un Ortahisar ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti.



Edinilen bilgiye göre, Ortahisar ilçesindeki Kemerkaya Mahallesi sahil yolunda seyir halinde ilerleyen E.B. yönetimindeki 61 ACS 988 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan Ayhan Topçu'ya çarptı. Aracın çarpmasıyla yaralanan Ayhan Topçu, kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Topçu yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Kazayla ilgili soruşturma sürürken, kazanın meydana geldiği bölgenin yaklaşık 100 metre yakınında üst geçit olduğu görüldü.

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