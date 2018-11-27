Hakan Sağlam: “Sağlam adımlarla ilerliyoruz”

TFF 3. Lig'de oynadığı 13 maçta namağlup unvanını koruyan ve 31 puanla grubunda lider konumda bulunan Hekimoğlu Trabzon FK'da, Kulüp Genel Sekreteri Hakan Sağlam, sezon başı yaptıkları planlamaları hiç sapmadan uygulamaya koyduklarını vurgulayarak, aynı çizgi ve istikrarda yollarına devam edeceklerini belirtti.

“Kadromuzu güçlendireceğiz”

Gerek teknik ekip gerekse sporcu seçimlerinde çok hassas davrandıklarını belirten Sağlam, “Gelinen noktada ne kadar doğru kararlar verdiğimiz görmekteyiz. Hem teknik kadromuz hem de sporcularımız ile uyum içerisinde hedefe doğru gidiyoruz. Devre arası yapacak olduğumuz takviyelerle kadromuzu güçlendirip ikinci yarıya daha iyi bir başlangıç yapmayı planlıyoruz” dedi.

“Her maçımız final”

Hakan Sağlam, bugüne kadar oynamış oldukları bütün müsabakalarda rakiplerin kendilerine karşı üst düzey direnç gösterdiklerini belirterek, "Lider takım olmanın zorluklarını yaşıyoruz. Gerek iç sahada gerekse de deplasman müsabakalarında rakiplerimiz bize ekstra motive oluyor. Bugüne kadar rahat bir maç geçirmedik. Bunu sebebinin kaliteli bir kadroya sahip olmamızdan kaynaklandığı biliyoruz. Bu yüzden her maçın final havasında geçiyor" şeklinde konuştu.

“Kulüplerle iyi ilişkiler içindeyiz”

Rakip takım yöneticileriyle iyi ilişkiler içerisinde olduklarını da vurgulayan Sağlam, “Gelen bütün takımları en iyi şekilde ağırlamaya gayret gösteriyoruz. Yemek organizasyonları düzenleyerek yeni dostluklar kurmaya çaba sarf ediyoruz. Sporun en güzel yönü de bize göre bu. Yeni insanlar tanımak, aynı alanda mücadele verdiğiniz insanlarla ortak dili konuşabilmek çok güzel bir olay. Bundan sonra da aynı organizasyonlarımızı sürdürmek için uğraş vereceğiz” ifadelerini kullandı.

“Tesis inşaatımız sürüyor”

Tesisleşme konusunda çok ciddi adımlar attıklarını da sözlerine ekleyen Hakan Sağlam, sözlerini şöyle tamamladı:

“Tesislerimizin önemli bir bölümünü şekillendirdik. Alt yapı çalışmalarında oldukça fazla yol aldık. Her geçen gün tesis inşaatımız ilerliyor. Hava şartları elverdiği sürece tesisimizi hedeflediğimiz tarihe yetiştireceğiz.”