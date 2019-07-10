Hakan Yavuz Hekimoğlu Trabzon FK'da

Hekimoğlu Trabzon Futbol Kulübü Eyüpspor'un orta saha oyuncusu Hakan Yavuz ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüp Yönetim Kurulu üyesi Melih Hekimoğlu ile birlikte sözleşme masasına oturan 22 yaşındaki yetenekli futbolcu, kendisini kırmızı lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

İmza töreninde konuşan Melih Hekimoğlu, “Hakan, iyi bir altyapı eğitimi almış yetenekli bir futbolcu. Türkiye'de önemli kulüplerde forma giydi. Hekimoğlu Trabzon FK formasıyla da kulübümüze ciddi katkılar sağlayacağından kuşkumuz yok. Kendisinin iyi bir sezon geçirmesini temenni ediyor, camiamıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Hakan Yavuz da imza töreninde yaptığı açıklamada, “beni Hekimoğlu Trabzon FK camiasına layık gören yönetim kuruluna çok teşekkür ederim. Hedefleri olan bir camiaya geldiğim için çok mutluyum. Bu kulüpte önemli işlere imza atmaya geldim. Transferimin her iki taraf içinde hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

Hakan Yavuz Kimdir?

15 Ekim 1997 yılında Bursa'nın Gemlik İlçesinde dünyaya gelen Hakan, 2001 yılında Bursa Gemlikspor'da lisanlı olarak futbol hayatına başladı. 3 yıl boyunca bu kulübün formasını terleten genç futbolcu ardından İnegölspor'a amatör transferini gerçekleştirdi. İnegölspor'dan Burgazspor'a transfer olan Hakan, ardından da Bursaspor'a transfer oldu. İki yıl boyunca Bursaspor'da oynayan yetenekli futbolcu 2018 yılında Yeşil Bursa A. Ş'de profesyonelliğe geçiş yaptı. Aynı sezon devre arasında Bursaspor'a geri dönen Hakan Yavuz, Bursaspor'da görev yaptı. 2018-2019 sezonu sonrasında Eyüpspor'a transfer olan genç futbolcu, yeni sezonda da Hekimoğlu Trabzon FK formasını terletecek.