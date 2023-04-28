İhlas Haber Ajansı

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Hakkında 93 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Trabzon’da kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta, kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan ve hakkında kesinleşmiş 93 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.

Trabzon'da kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta, kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan ve hakkında kesinleşmiş 93 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.


Edinilen bilgiye göre, kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta, kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtan A.K. (29) isimli şahıs vatandaşları dolandırmaya çalıştı. Hakkında ‘hükümlü veya tutuklunun kaçması', ‘bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçlarından 93 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs Ortahisar ilçesine bağlı Erdoğdu mahallesinde yakalandı. Trabzon Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğinde yapılan çalışma sonucu yakalanan şahıs sağlık kontrolünün ardından Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

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