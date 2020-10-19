Haldizen Yaylası turistlerin yeni gözdesi oldu

Trabzon'un Çaykara ilçesine bağlı Haldizen Yaylası son dönemde yerli ve yabancı turistlerin gözdesi haline geldi. Bölgede son yıllarda turizm alanında yapılan yatırımlar dikkat çekerken, bir yayla mahallesi konseptinde projelendirilen yöreye uygun turizm tesisleri ziyaretçilerini bekliyor.

Haldizen Yaylası son dönemde hem Yedigöller hem de doğal güzellikleri ve temiz havasıyla öne çıkıyor. Özellikle Uzungöl'e gelen turistlerin yoğun ilgi gösterdiği yaylada “Huzuru yükseklerde arayanlara” sloganıyla turizm yatırımı yapan işadamı Reşat Kaya, dünyayı sarsan ve turizm sektörüne ağır darbe vuran pandemiye inat bu sezon yerli ve yabancı turistleri misafir ettiklerini söyledi.

Haziran ayında açılışını yaptıkları otellerinin bölgedeki önemli bir eksikliği giderdiğini ve Covid 19 tedbirleri kapsamında eksiksiz hizmet verdiklerini belirten Kaya, hijyen konusunda oldukça hassas davrandıklarını söyledi.

Uzungöl'ün Demirkapı mahallesinde bölgenin artan konaklama tesis taleplerine katkı sunmak amacıyla hizmet verdiklerini belirten Kaya "Yedigöller bölgesini ziyarete gelen yerli ve yabancı turistlerin konaklama ve yeme-içme ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Bu yörenin Uzungöl'ün ardından bölgenin önemli bir cazibe merkezi olacağına inanıyoruz" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı işletme belgeli 3 yıldızlı otellerinde 24 suite bulunduğunu ve bu suit odalarda 5 kişilik bir ailenin rahatlıkla konaklayabileceğini kaydeden Kaya, "50 kişilik restoranımız zengin menüsüyle hem dünya hem yöresel lezzetleri misafirlerimize sunmaktadır. Restoranımız, konaklayan misafirlerimiz dışında bölgeyi günübirlik gezmeye gelen turistler içinde önemli bir ihtiyacı karşılamaya yönelik hizmet vermektedir. Otelimizin bulunduğu lokasyon, Haldizen Vadisi'nin eşsiz doğal güzelliği ve bölgeye adını veren gölleriyle turistlere harika bir doğa ve kültür turizmi sunmaktadır" diye konuştu.

Kaya, tesislerinin kış mevsiminde de açık olacağını ifade ederek "Yakında bölgeye ilk kar düşer. Kış mevsiminde de burayı açık tutmayı planlıyoruz. Yetkilerden Uzungöl-Demirkapı Mahallesi yolunun sürekli açık tutulmasını talep etmekteyiz. Bölgenin kış sporları için oldukça elverişli olduğunu biliyoruz. Yerli ve yabancı turistleri Yedigöller bölgesini keşfetmeye bekliyoruz" şeklinde konuştu.