Haluk Şahin: "Pazar akşamı Türkiye'ye tiyatro izlettiler"

Şahin, "Pazar akşamı Türkiye'ye tiyatro izlettiler. Meler ve Aydınus bir ligin kaderiyle oynadı" dedi.

Trabzonspor Futbol Şube Sorumlusu Haluk Şahin, Medipol Başakşehir maçında yaşanan hakem kararlarıyla ilgili sert açıklamalarda bulundu. Şahin, “Aynı hakem Beşiktaş maçında 7 yanlı ve yanlış karar veriyor. Ayrıca 7 dakika uzatma veriyor. Bu süreye iki yanlış karar sığdırıp iki puanımızı gasp ediyor. Bunu herkes görüyor. Herhalde yaptıklarından memnunlar ki, bu kez Başakşehir maçına atanıyor. Bu maçta da 11 yanlı ve yanlış kararı var. Pazar akşamı emeklerimiz çalındı. Türkiye'ye tiyatro izlettiler. Süreci ısrarla takip edeceğiz. Bakacağız hem maçın hakemi hem de VAR'ın başındaki Fırat Aydınus'un düdükleri gümüşten mi, yoksa demirden mi” diye konuştu.

Şahin, “Trabzonspor duruşunu bozmadan yoluna devam edecek. Ancak sorun şu ki; futbola adaletli bir yönetim anlayışı gelmediği müddetçe yarın başka takımlarımız da aynı kaderi yaşayacaktır” şeklinde konuştu.

"Türkiye'ye tiyatro izlettiler"

Halil Umut Meler'in kararlarıyla sadece bir müsabakanın değil Süper Lig'in tamamına etki ettiğini belirten Şahin, "Bu arkadaşımızın ve VAR sisteminin başında bulunan Fırat Aydınus'un zihinleri maçı yönetmek ile ligi yönetmek arasında sıkışıp kalmış. Müsabaka başladığı anda, ligi yönetmek ve sıralamaya etki etmek için sahaya çıktıklarını sadece biz değil, tüm Türkiye çok net bir şekilde gördü. Bir ligin kaderiyle oynadılar. Pazar akşamı bir tiyatro sahneye koydular ve bunu koskoca ülkeye izlettiler. Bunun sorumlusu ilk başta Türkiye Futbol Federasyonu'dur. Sonrasında Merkez Hakem Kurulu'dur. Devamında Halil Umut Meler ve Fırat Aydınus'tur. Galip gelirsek puan farkı kapanacak, beraberlik halinde ligde yarış kızışacak. Birileri bu sonuçları istemiyor mu? Trabzonspor'un her türlü zorluğa rağmen zirve yarışında olması rahatsızlık veriyor herhalde. Biz futbolun sahada oynanıp kazanılan bir oyun olmasından yanayız. Ama müsaade etmediler. Biz Trabzonspor olarak bu iki hakemin ne şekilde bir değerlendirmeye tabi tutulacağını ısrarla takip edeceğiz. Bakacağız düdükleri gümüşten mi yoksa demirden mi yapılmış? Bu hafta anlayacağız” dedi.

"Adalet duygusunu kaybettiler"

Meler'in atamasının ne anlama geldiğini bildiklerini ifade eden Haluk Şahin, "Bizler gerek başkanımız gerek yönetim kurulu üyelerimiz gerek antrenörümüz gerekse tüm futbolcu kadromuz ile her zaman ve her koşulda iyi niyetimizi muhafaza etmeye çalıştık. Halil Umut Meler, sezonun ilk yarısında, hakemliğe ilk başlayan birinin bile yapmayacağı hatalarla dolu bir Beşiktaş maçı yönetti. Öyle yönetti ki göz göre göre maçın kaderine etki edecek 7 yanlış kararı var. Buna rağmen Halil Umut Meler, bu maça tayin ediliyor. VAR'ın başındaki Fırat Aydınus ile beraber yönettiği maçta 11 yanlış kararıyla birlikte Trabzonspor'un hakkını ve emeğini gasp ediyorlar. Düşünsenize; bu kadar yanlış kararların olduğu bir maçta VAR'a bir kez olsun gitmedi. Yani 'devrim yaptık' şeklinde lanse edilen VAR'a gidilmeye gerek görülecek hiç mi pozisyon yoktu? Bu VAR, gerçekten var mı yok mu? Mesela Ekuban'ın pozisyonu net penaltı, kendisi de görüyor. Lakin, kulaklık işareti yaparak 'VAR'ı dinliyorum' diyor. Sonrasında izleme gereği bile duymadan devam ettiriyor. Pereira'nın ayak tarak kemiğinin kırıldığı pozisyonda faul veriyor, kartına başvurmuyor. İrfan Can yaklaşık 30 saniye boyunca 'hadi lan' diye bağırıp, el kol hareketi yapıyor, ikinci sarıdan atmıyor. Bütün pozisyonları tek tek çıkarttık! Hem Beşiktaş maçında hem de bu maçta Trabzonspor'un emeğini resmen yediler. Hiç mi vicdanları sızlamadı? Adalet duygusunu bu kadar mı kaybettiler” açıklamasını yaptı.

"O Çocukların ahı yerde kalmaz"

Trabzonspor Kulübü olarak gençlere yatırıp yaptıklarının altını çizen Şahin, “Sahada bütün varlığıyla mücadele eden, terinin son damlasına kadar savaşan bir takımımız vardı. Bütün futbolcularımızı alınlarından öpüyoruz. Teknik heyetimizi canı gönülden kutluyoruz. Onlar yapması gereken her şeyi yaptılar. Ama asıl işini yapması gerekenler ise bu lige hem sahada hem de masa başında ayar vermekle meşguldü. O çocukların ahı yerde kalmaz! Biliyorsunuz, Trabzonspor'un hakları ilk kez yenmiyor. Bakınız, yanlı hakem kararlarıyla Ankaragücü maçında 2, Beşiktaş maçında 2, Antalya maçında 2, Başakşehir maçında 3 olmak üzere 9 puanımız gasp edildi. Bir şehrin emekleri yine elbirliğiyle çalındı. Herkes şunu bilsin ki; Trabzonspor duruşunu bozmadan yoluna devam edecek. Ancak sorun şu ki; futbola adaletli bir yönetim anlayışı gelmediği müddetçe yarın başka takımlarımız da aynı kaderi yaşayacaktır” ifadelerini kullandı.

"Alican Lakot neden sessiz"

MHK Üyesi Trabzonlu Alican Lakot'u da eleştiren Şahin, "Merkez Hakem Kurulu'nda bir arkadaşımız var. Alican Lakot orada ne iş yapıyor? Trabzonspor, ilk yarıda Beşiktaş karşısında resmen dövüldü. Abdülkadir'e yapılanlar ortada, Amiri'nin ayağında iki tane delik oluştu. Bunlara kart bile verilmedi. Sonra gelip tekrar bizim en kritik maçımıza o maçı yöneten Halil Umut Meler atanıyor. Sonuç ortada. Bugün Pereira'nın burnundan kanlar akıyor, ayağı kırılmış. Ekuban'ın verilmeyen penaltısı var, Rodallega'ya verilmeyen fauller de var. Yediğimiz gollerin birinin öncesinde Abdülkadir'e faul var, bir diğerinde Arda Turan, Ekuban'a faul yapıyor. Bunlar görmezden geliniyor. Yani biz imtiyaz istemiyoruz! Adaletli ve hakkaniyetli müsabakalar yönetilmesini istiyoruz! Buna en çok ses çıkartması gereken arkadaşımız neden sessizdir, gerçekten merak ediyorum" değerlendirmesini yaptı.

"Adil ve güzel oyundan tarafız"

“Biz, adil ve güzel oyundan tarafız” diyen Şahin, sözlerini şöyle tamamladı:

“Lafa gelince herkes bunu istiyor. Ama bunun için güçlünün hukukunun değil; hak ve adalet sisteminin işlemesi gerekiyor. Bu sağlanmadığı sürece ülkede futbolun ‘güzel oyun' olduğundan bahsetmemiz mümkün değildir."

"Beşiktaş maçında 7 yanlış kararı var"

Trabzonspor Futbol Şube Sorumlusu Haluk Şahin, Halil Umut Meler'in yönettiği Beşiktaş ve Medipol Başakşehir maçlarında verdiği kararları ise dakika dakika sıraladı. Şahin'in söz konusu pozisyonlar ile ilgili yaptığı değerlendirmeler şöyle:

Beşiktaş maçı

"Dakika 37. Medel, Abdülkadir Ömür'ü sırtından iterek faul yapıyor. Bariz gol şansı var. Karar devam. Serbest vuruş ve Medel'e kırmızı kart göstermesi gerekirken ne faul var ne de kırmızı kart.

Dakika 60. Caner, Abdülkadir Ömür'e kontra atağa çıkarken faul yapıyor. Sarı kart verilmesi gerekirken sadece faul veriyor.

Dakika 66. Beşiktaş'ın ofsayt gerekçesi ile iptal edilen golünde yardımcı hakem ofsaytı kaçırdı. Bu hata VAR tarafından düzeltildi.

Dakika 77. Caner'in Abdülkadir Ömür'ün burnuna vurduğu faul direkt kırmızı kart olması gerekirken sarı kart veriyor. Bu futbolcuya eğer 60. dakikadaki faulü sonrası sarı kart verilmiş olsa en azından bu faul sonrası ikinci sarıdan kırmızı kart görecekti.

Dakika 79. Medel ceza sahası içinde Rodallega'ya net faul yapıyor. Penaltı olması gerekirken pozisyonu devam ettiriyor.

Dakika 90. Adriano Amiri'ye tabanla tekmelik bölgesine sert darbeli faul yapıyor. Net kırmızı kart olan pozisyona sadece faul verdi. Pozisyon durduğunda tedavi sırasında dördüncü hakemin uyarısıyla takım kaptanı Pereira itiraz nedeni ile sarı kart gördü.

Dakika 94. Hüseyin, Lens ikili mücadelesinde Hüseyin topa müdahale etmesine rağmen faul olmayan pozisyona faul verildi. Kullanılan serbest vuruş korner oldu ve sonrasında maç 2-2'ye geldi. Bu karşılaşmada tam 7 dakika uzatma verdi!"

Medipol Başakşehir maçı

"Dakika 2. Kullanılan korner atışında Rodallega'ya yapılan müdahale penaltı. Hakem devam diyor.

Dakika 3. Trabzonspor'un kullandığı korner atışında Hüseyin ile birlikte topa yükselen Clichy'e top çarparak kornere çıkmasına rağmen aut veriliyor.

Dakika 18. Kaptan Pereira'ya Clichy tarafından yapılan sert müdahale sonrasında faul veriyor ama sarı kartını çıkartmıyor. Pereira itiraz edince ona sarı kart gösteriyor.

Dakika 27. Trabzonspor hücuma çıktığı anda Ekuban topa müdahale etmeye çalışıyor. Bu sırada ayağını topa sokan Mahmut'a temas olmamasına rağmen faul çalıyor ardından Ekuban'a sarı kart gösteriyor.

Dakika 33. Ekuban'a ceza sahası içinde yapılan müdahale penaltı. Ama devam kararı veriyor. VAR'a bile gitmiyor!

Dakika 38. Arda'nın, Pereira'ya arkadan yaptığı sert müdahale sonrasında faul veriliyor. Arda'ya kart bile gösterilmiyor. Bu müdahale Pereira'nın sol ayak kemiğinin kırılmasıyla sonuçlanıyor.

Dakika 41. Başakşehir'in attığı ikinci gol öncesinde Abdülkadir'in ayaklarına önce Arda ardından Clichy tarafından basılıyor ama hareket faul olması gerekirken devam ettiriyor.

Dakika 46. Yusuf'un Mossoro'ya yaptığı müdahalede çekme veya engelleme olmamasına rağmen faul çalıyor, Yusuf'a sarı kart veriyor. Kullanılan serbest vuruş sonrasında Başakşehir 3. golü kaydediyor.

Dakika 47. Bu gol öncesinde Arda, Ekuban'ı çekip topa doğru itiyor. Ekuban'ın dizine çarpan top golle sonuçlanıyor.

Dakika 67. Maçın 63'üncü dakikasında sarı kart gören İrfan Can, bu dakikada hakeme el kol harekete yaparak “Hadi lan” sözlerine hakem ikinci sarı kartı göstermiyor. İrfan Can, yaklaşık yarım dakika boyunca bu hareketlerine devam ediyor.

Dakika 82. Trabzonspor 4'e 3 hücuma çıkarken Rodallega'nın omzuyla indirdiği topa elle oynama kararı verildi.

Uzatma süresi 3 dakika. Karşılaşmada goller, oyuncu değişiklikleri, sakatlıklar ve kaleci Mert'in oyunu uzun süre soğutmasına rağmen ikinci yarıya sadece 3 dakika ilave ediliyor."