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Hamsi avı havadan böyle görüntülendi

Trabzon açıklarında denizde hamsi avlayan balıkçı teknesi havadan görüntülendi.


1 Eylül'de av yasağının kalkmasıyla birlikte ağlarını denize bırakan balıkçılar 'vira bismillah' dedi. Sezonun başlamasıyla denize açılan balıkçı tekneleri ağlarını denize bırakırken, bu sezon palamut avından istediği alan balıkçıların yüzü hamsi avıyla gülmeye devam ediyor. Sıcak sulara kaçan palamudun peşine soğuk sulara göç eden hamside son 17 yılın en verimli dönemi yaşanırken, geçtiğimiz günlerde tezgahlardaki yerini alan Trabzon hamsisi yaşanan bolluk nedeniyle tercih edilen balık çeşitlerinin ön sırasında yer alıyor. 17 yıldır inişli ve çıkışlı grafiği nedeniyle hem balıkçıyı hem de vatandaşı tedirgin eden hamside bu yıl yaşanan bolluğun önümüzdeki günlerde de sürmesi bekleniyor.

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