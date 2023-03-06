Hamsi sezonu kapattı, vatandaş istavrit ve mezgite yöneldi

Karadeniz'de bu yıl ince olmasından dolayı çoğu zaman tercih edilmeyen hamsi sezonu kapattı. Soğuk havaya rağmen palamutun bol olması nedeniyle en durgun sezonunu yaşayan hamsinin olmayışı vatandaşı bugünlerde istavrit ve mezgite yöneltti.

1 Eylül'de balıkçıların ‘Vira Bismillah' demesi ile başlayan av sezonu hem balıkçıyı hem de vatandaşı palamut ile güldürdü. Bol şekilde avlanan palamutun ardından kendini gösteren hamsi ise çoğu zaman inceliği nedeniyle tercih edilmedi. Uzun süre tezgahları süsleyen hamsi iriliğine göre sezon boyunca 25-80 TL'den arasında satıldı. Kış aylarında özellikle Karadeniz Bölgesi'nin önemli besin maddelerinden biri olan hamsi sezonu kapatırken, tezgahta hamsiyi göremeyen vatandaş bugünlerde istavrit ve mezgite yöneldi. Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki Moloz mevkiindeki balık tezgahlarında istavrit 60-90 TL'den, mezgit 50-80 TL'den, sargan 100-110 TL, somon 90 TL, palamut 50 TL, tirsi 40 TL, izmarit ise 25 TL'den satışa sunulurken, Doğu Karadeniz Bölgesi'ndeki kuvvetli fırtına nedeniyle de balıkçılar da dün geceden bu yana denize açılamadı.

Hamsi eli ayağını çekti

Balıkçı esnafı Turgay Memiş, bu sezon hamsinin küçük olması nedeniyle vatandaşın şikayetçi olduğunu belirterek hamsi için sezonun bittiğini söyledi. Vatandaşın istavrit ve mezgite ilgi gösterdiğini kaydeden Memiş, “Hamsinin elini ayağını çektiğini söyleyebiliriz. Bu sene hamsi zaten küçük geldi. Vatandaş ondan biraz şikayetçi. Bundan sonra tahminime göre hamsi olmaz. Ama bunun yanında bol balık çeşitleri var. İstavrit, mezgit, sargan, somon, alabalık bol miktarda geliyor. Hamsi dün vardı ama bugün gelmedi. Sezonda mükemmel bir palamut oldu. Tahmin etmediğimiz şekilde 4.5 ay boyunca hamsi tezgahlarda oldu. İnşallah seneye büyük hamsi çıkar. Bugün baktığımızda istavrit 60-90 TL'den, mezgit 50-80 TL arasında değişiyor. İzmir'den gelen balıklar var 25 TL'den satılıyor. Gelen vatandaş hamsiyi soruyor ama hamsiden çok şikayetçiler. Bu sezon satılan hamsiler çok ince ve taze idi. Bu sene hamsinin ince çıkmasının sebebi de bol palamutun olmasıdır. Sezon erken bitti diyemeyiz hamsi olarak sezonu bitirdik diyelim ama bundan sonra Ramazan Bayramına kadar bol balık çıkmasını bekliyoruz” dedi.

“Bu sene palamut bol oldu, hamsi de fena gitmedi”

Balıkçı esnaflarından Gökhan Aydın ise av sezonunun bu sene iyi geçtiğini dile getirerek “Balık yemedim diyen yalan konuşur. Bu sene palamut bol oldu, hamsi de fena gitmedi. Hamsi yavaş yavaş azalmaya gidiyor. Vatandaş bu sene iyi balık yedi. Sezon bitene kadar istavrit, mezgit çıkar. Fiyatlar normal seyrediyor. İstavrit ve mezgit 60 TL'den satılıyor. Sargan 110 TL, palamut 50 TL, tirsi 40 TL, izmarit 25 TL'den satılıyor. Vatandaş hamsiyi soruyor ancak ince olduğu için tercih de edilmiyordu. Çoğu tekne limana çekti. Sezon yavaş yavaş bitiyor. Ramazan ayında da inşallah balık çıkar da vatandaş bol bol tüketir” ifadelerini kullandı.

Doğu Karadeniz için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden fırtına 50-80 km/saat, yüksek kesimlerde kuvvetli fırtına yer yer hamleli tam fırtına 80-100 km/saat şeklinde eseceği tahmin edildiği belirtildi. Yapılan uyarıda, meydana gelmesi muhtemel ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini ifade edilirken, kuvvetli rüzgar ve fırtınanın Pazartesi akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.