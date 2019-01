Hamsi şöleninde Ünal Karaman izdihamı

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman'ın katıldığı hamsi şöleninde izdiham yaşandı.

Trabzon'un Vakfıkebir Belediyesi ve Vakfıkebir Trabzonsporlular Derneği tarafından hamsi şöleni organize edildi. Etkinliğe Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi Özer Bayraktar, Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, yardımcısı Hüseyin Çimşir ile birlikte genç oyunculardan Tunahan, Sefa Kara ve Ali Osman katıldı. Vakfıkebir Hükümet Konağı önünde düzenlenen hamsi şölenine İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs, Trabzon AK Parti eski Milletvekili Ayşe Sula Köseoğlu, Vakfıkebir Belediye Başkanı Muhamet Balta, Siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri ve taraftarlar katıldı.

Tezahüratlar eşliğinde alana giren Ünal Karaman ve futbolcular yoğun ilgiyle karşılandı. Açılış konuşmasını yapan Dernek Başkanı Hasan Bahadır, Trabzonspor'un bayrağını bundan sonra gençlerin taşıyacağını vurgulayarak, Ünal Karaman'ın gelmesiyle Trabzonspor'un yerli ve milli olduğunu ifade etti.

Vakfıkebir Belediye Başkanı Muhammet Balta, taraftarlar olarak birlik ve beraberlik içerisinde kaynaşmalara her zaman ihtiyaçları olduğunu belirterek, "Trabzonspor bizin ortak sevdamızdır, siyaset üstüdür. Trabzonspor Türkiye'de eğilmeden dik duruşun simgesidir. Trabzonspor, Trabzon halkının gururu ve ortak değeridir" dedi.

Tezahüratlar eşliğinde konuşmasına başlayan Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman ise taraftarlarla her zaman gurur duyduklarını belirterek, "Aranızdan hiçbir zaman ayrılmadık. Gönlüm her günü başka mahalle ve ilçelerde yaşamaktan yana. Trabzonspor tesislerinin kapıları her zaman sizlere açıktır" diye konuştu.

Emekli Öğretmen Fahrettin Günaydın'ın Ünal Karaman adına yazdığı şiiri okumasının ardından şölen hamsi ikramıyla sona erdi.