Hamsi ve kıyı balıkçılarının getirdiği balık olmayınca Trabzon Toptancı Balık Hali ve tezgahlar boş kaldı

Hamsi ve kıyı balıkçılarının getirdiği balık olmayınca Trabzon Toptancı Balık Hali'ndeki iş yerleri ve tezgahlar boş kaldı.

Karadeniz'de hamsi avının 7 Şubat itibariyle serbest olmasının ardından denize açılan tekneler yine umduğunu bulamadı. Hamsi avı kısıtlamalarla devam ederken, ince avlanan hamsinin piyasaya sürülmesine izin verilmiyor.

Trabzon Balık Hali'nde bugünlerde hamsi başta olmak üzere diğer balık çeşitleri de pek yer almazken tezgâhlar kültür balıklarına kaldı.

Trabzon Toptancı Balık Hali esnaflarından Mazlumoğlu Balıkçılık sahibi İsmail Mazlum, 30 yıldır sektörde olmasına rağmen yıllar sonra ilk kez hale balık pek gelmediğini ifade ederek çok zor günler geçirdiklerini söyledi.

Hamsinin olmayışının yanında kıyı balıkçıları da balık getirmeyince sessizliğe büründüklerini belirten Mazlum,” Şartlar sıkıntılıydı. Yasakla ilgili sorunlarımız vardı. Balıkların ölçüleri yeterli değildi. Bu seferde hava muhalefetine takıldık. Kayıklar denize açılamadı. Dolayısıyla balık getiremedi. Özellikle balık boylarının küçülmesi ve kayıkların avladığı miktarın da düşüş olması sektör olarak bizi de sıkıntıya soktu. Küçük kayıklar bu havada çalışamıyor onlarda bir şey getiremeyince hal tamamen boş kaldı. Şu anda kültür balıkları Çupra, Levrek, Somon gibi balıklarla açığı kapatmaya çalışıyoruz. Artık halkımız bunlarla idare edecek. Bundan sonra hamsiden fazla bir beklentimiz yok gibi. Bu şekliyle sezonu noktalayacakmışız gibi gözüküyor” dedi.

Balık hali esnaflarından Adem Yetim de kıyı balıkçıların bugünlerde balık getirmediğini hamsinin de olmayışı işlerini olumsuz etkilediğini ifade ederek, ”Deniz balıkları artık kaybolmaya başladı. Sezon yavaş yavaş bitiyor. Artık kültür balıklarına kaldık. Levrek, Çupra, Somon. Hamsiyi de artık şoklu olarak satıyoruz. Sezonu erkenden kapatmaya başladık diyebiliriz. Kıyı balıkçıların getirdikleri balıklarda, pek gelmemeye başladı. Son yıllarda hiç böyle bir durumla karşılaşmadık. Geçtiğimiz yıllarda bu zamanlar hamsi de oluyordu. O da gelmeyince işlerimiz geriledi. Artık yetiştirme balıkları satıyoruz” diye konuştu.