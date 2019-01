Hamsiye Gürcistan etkisi

Trabzon'da balık tezgahlarını Gürcistan hamsileri süslüyor.

Geçen hafta kilosu 15-20 TL arasında değişen hamsi bu hafta 7.5-10 TL arasında tezgahlarda yerini alıyor. Balıkçılar yerli hamsinin kalmadığını, hamsinin kısım kısım Gürcistan'dan geldiğini belirtti. Vatandaşlar geçen haftaya göre fiyatlardan memnun olduklarını belirtirken, hamsinin inceliğinden ve küçük olmasından şikayet etti.

Trabzon'un Moloz mevkiindeki balıkçılardan Cem Yazıcı, hamsinin Gürcistan'dan geldiğini, bu yüzden fiyatların ucuzladığını belirterek, "Hamsi Gürcistan'dan geliyor. Yerli hamsi geldiği zaman fiyatı 20 ile 15 TL aşağısına düşmüyor. Bu ara Gürcistan'dan geldiği için fiyatı 7.5 ile 10 TL arasında değişiyor. Yerli hamsi de bitti. Sezon bitene kadar bu şekil devam edeceğini düşünüyorum. Havalar iyi gittiği için Gürcistan'dan gelen hamsiyi 7.5 TL'den satıyoruz. Havalar kötü gittiği zaman aynı hamsi 12.5 ile 15 TL olur. Havalar soğudukça, fırtına oldukça hamsi pahalılaşıyor. Bu durum bize de vatandaşa da yansıyor. Özellikle su ürünleri çok küçük hamsileri piyasaya sürüyor. Avlanmak daha detaylı, kontrollü olsa hamsiler bu kadar küçük olmaz" dedi.

Hamsinin yavaş yavaş Gürcistan'dan gelmeye başladığını ifade eden Mehmet Can Örseloğlu, "Şu an Gürcistan'dan da hamsiler gelmeye başladı. Fiyatlar 10-20 TL aralığında gidiyor. Vatandaşın kafası da karışıyor. Her zaman belirtiyoruz iri hamsiler 15 ile 20 TL civarında, 7.5 ile 10 TL aralığında gördükleri hamsiler ince, vatandaş burada git gel yaşıyor. Neden bir yerde 20 başka yerde 7.5 TL diye bize soruyorlar. Bunu tekrardan belirtiyorum iri ve ince hamsi faktörü olduğundan dolayı fiyatlar değişiyor. Şu anda beklentinin üstünde hamsi yok. Hamsinin kalitesine göre fiyatların bu seyirde devam edeceğini düşünüyorum. Yerli hamsi olur ama beklentiyi karşılayacak kadar olmaz. Yavaş yavaş 2. ay, 3. ay derken zaten 4. ayda sezon kapanıyor. Belki bir ay daha devam edebilir. Hamsi bir koydan geliyor koyu takip ediyor tekrar olduğu yere dönüyor. O zaman da kendi yönünü tayin etmiş olacak. Gelip burada havyarını döküp tekrar gelmiş olduğu yere dönecek ve hamsi sezonu da kapanmış olacak" şeklinde konuştu.