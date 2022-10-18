Harabeye dönen köy okulu köy konağına dönüştürüldü

Trabzon'un Araklı ilçesinin Çankaya mahallesinde harabe durumuna gelen köy okulu, köy derneği tarafından onarılarak köy konağı haline getirildi.

Araklı ilçesi Çankaya mahallesinde daha önce köy okulu olarak kullanılan ve yıllardır öğrenci olmadığı için kapalı tutulan bina bakımsızlık nedeniyle harabeye döndü. 2015 sonrası öğrencisi az olduğu için çocukları taşımalı eğitime geçen mahallede, Köy derneği harekete geçerek atıl hale gelen binada restorasyon yaparak binayı yeniden mahalleliye kazandırdı. Yıllarca okul olarak hizmet veren bina şimdi ise çok amaçlı köy konağı olarak hizmet verecek şekilde hazırlandı.

Çankaya Mahallesi Abdulkadir Alkumru İlkokulunun odalarının çok amaçlı olarak kullanılacağını dile getiren mahalle sakinlerinden Adem Özer “Gerekli izinleri alarak başlattığımız örnek.bir proje. Bu durumda olan okullar milletimizin hizmetine kazandırılmalı. Okulun sınıflarında Halk Eğitim Kursu, Köy Müzesi, Mutfak ve toplanma alanı, taziye yeri tarzında düzenlenecek. Lojmanlar misafirhane olarak köyün ve köylülerin yararına çok amaçlı kullanılacak. Güzel bir eser ortaya çıkardık” şeklinde konuştu.