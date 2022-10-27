Hastane önünde güvenlik görevlisine silah çekti, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Trabzon'da Ahi Evren Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gece saatlerinde acil servisin önüne gelen bir grup ile güvenlik görevlileri arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmada bir şahıs güvenlik görevlisine silah ile ateş etmeye çalıştı. Silah şans eseri ateş almazken şahıslar gözaltına alındı.

Olay, 25 Ekim gecesi Ahi Evren Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, gece saatlerinde acil servis girişine otomobil park eden 4 kişi ile güvenlik görevlileri arasında tartışma çıktı. Otomobilin otoparka çekilmesi gerektiğini belirten güvenlik görevlileri ile tartışan şahıslardan biri otomobilden aldığı silah ile tartıştığı güvenlik görevlisine ateş etmeye çalıştı. Silah şans eseri ateş almazken, yaşanan arbede sonrası şahıslar otomobile binerek uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, bir süre sonra tekrar acil servisi gelen şahıslar polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. O anlar hastanenin güvenlik kamerasına yansırken, Öz Sağlık- İş Sendikası Trabzon Şube Başkanı Engin Erbaşaran, sağlıkta şiddet artarak devam ettiğini söyledi.

Peş peşe tetiğe bastı ama silah ateş almadı

Güvenlik görevlisinin canını ortaya koyarak mücadele ettiğini belirten Erbaşaran, “Yetkililerin buna bir çözüm bulmaları gerekiyor. Yoksa bu şekilde devam ederse gerçekten birçok arkadaşımızı şehit vermek zorunda kalacağız. Sağlıkta bir ayrım yapamayız. Doktoru hemşiresi, işçisi memuru hepsi bizim kardeşimiz. Çalışan emek camiasının neferleri. Geçen akşam oraya alkollü vaziyette 112'nin oraya geliyorlar. Güvenlik görevlisi kardeşimiz onu çok medeni bir şekilde 112 acil hastaların yeri olduğunu sizi otopark alabilir miyiz diye nezaketen uyarıyor. 4 kişi alkollü vaziyette. Şahıslardan birisi aracından silahı alıyor, ağzına mermiyi vererek ateş ediyor yalnız rabbim öyle uygun gördü ki silah ateş almıyor. İkinci kez ateş ediyor, tekrar silah ateş almıyor. Ateş almayınca bu sefer tekrar müdahale ediliyor. Ama güvenlik görevlimizi de buradan tebrik ediyorum. Gerçekten siperhane canını ortaya koyarak müdahale ediyor. Daha sonra emniyet güçlerimiz olayı duyuyorlar. Anında intikal ediyorlar. Şahıslar sonrasında ikinci kez hastaneye geliyorlar. İkinci geldiklerinde ise emniyet mensupları olaya müdahale ediyor ve şahısların dördünü de alıyorlar” dedi.

“İnşallah bir an önce failler gerektiği cezayı bulacaklar”

Adli soruşturmanın devam ettiğini dile getiren Erbaşaran, “Savcılarımıza, hakimlerimize teşekkür ediyorum. Emniyet güçlerine ayrıca bir parantez açıyoruz. Onlar gerçekten bizim her şeyimiz. Adli soruşturma devam ediyor. Benim aldığım bir duyum ve bilgiye istinaden işte silahı bulmak için bir çalışmaları var. İnşallah bir an önce failler gerektiği cezayı bulacaklar. O hastanede görevli polisimiz yok. Oraya da bunun verilmesini talep ediyoruz. Yavuz Selim Kemik Hastalıkları ve Rehabilitasyon Hastanesi ile Ahi Evren Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli polisimiz yok. Türkiye'nin en gözde hastanelerinden birisinde bu olayın olması bizleri derinden üzmüştür” ifadelerini kullandı.