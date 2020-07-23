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Hastane önünde yanan araç paniğe neden oldu

Trabzon’un Araklı ilçesinde hastanenin önünde bir otomobilde çıkan yangın paniğe neden oldu.

Trabzon'un Araklı ilçesinde hastanenin önünde bir otomobilde çıkan yangın paniğe neden oldu.


Trabzon'un Araklı ilçesindeki Bayram Halil Devlet Hastanesi önünde dün akşam saatlerinde park halindeki bir otomobilde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede büyüdüğü yangında otomobilin LPG'li olduğunu fark eden hastane görevlileri yangına müdahale etti. Park halinde bulunan diğer araçlar olası bir patlamaya karşı hastane önünden çıkartılırken, hastane güvenlik amiri Kerim Fidan ve temizlik görevlisi yangın söndürme tüpüyle otomobilde çıkan yangını söndürmeyi başardı. Otomobilde maddi hasar meydana gelirken, hastane önünde bekleyen vatandaşlar büyük korku yaşadı.

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