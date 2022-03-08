Hastanede Dünya Kadınlar Günü kutlaması

Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Özel İmperial Hastanesi'nde görev yapan kadınların özel günü, hazırlanan program ile kutlandı.

Özel İmperial Hastanesi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Çelebi, Başhekim Uzm. Dr. Nevzat Akkol ve İşletme müdürü Uzm. Dr. Cemil Bayarslan ile bayan hekimlerin ve çalışanların katıldığı programda konuşan Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Çelebi hastanede görev yapan tüm kadın çalışanların gününü kutladı.

Çelebi, günün anlam ve önemini belirten konuşmasında, “Sizlerle bir arada olmaktan, sizlerle çalışmaktan gurur duyuyoruz. Hayatın her alanında fedakârlığı, üretkenliği ve duyarlılığı temsil eden kadınlarımız, yetiştirdikleri nesillerle de geleceğimiz için önemli rol oynamaktadırlar. Hayatın ağır şartları altında, anne, eş ve iş kadını olarak ayakta kalabilen kadınlar; hayatın mimarları olarak en büyük saygıyı ve övgüyü hak etmektedirler. Bu vesileyle tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü 'nü kutluyor, sağlıklı ve mutluluk dolu bir yaşam sürmelerini diliyoruz” dedi.

Konuşmanın ardından tüm kadın çalışanların eşliğinde pasta kesimi yapıldı.