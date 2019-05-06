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Hastanelerde Ramazan sessizliği

Ramazan ayının başlaması ile birlikte hastanelerde muayene olmak için polikliniğe başvuran hasta sayısında belirgin bir azalma yaşanıyor.


Trabzon'da Ramazan ayının gelmesiyle birlikte hastanelerin poliklinik hasta sayısında ilk günde itibaren belirgin bir düşüş gözlendi.


Ramazan ayı dolayısıyla hasta muayene sayılarında önemli bir azalma gözlenirken, Trabzon Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde koridorların yer yer boş olması dikkat çekiyor. Vatandaşlar, Ramazan olması münasebetiyle mecbur kalmadıkça doktora gitmemeyi tercih ederken, Trabzon Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Ramazan öncesi yoğun olan poliklinik sayısı bugün itibariyle ciddi oranda azaldı.

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