Hava 61 Helikopter Ambulans 1 haftada 10 hasta için havalandı

Trabzon'da 2009 yılı Ekim ayından itibaren hizmete giren helikopter ambulans, Trabzon'un yanı sıra zaman zaman bölgeye yakın olan diğer illere de hizmet veriyor. Genellikle yaz mevsiminde daha yoğun olarak uçuş yapan ambulans helikopter son 1 haftada 10 hastanın naklini gerçekleştirerek 9 saat 16 dakika uçuş yaptı.

Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Hava 61 Helikopter Ambulans 15.06.2020-21.06.2020 tarihleri arasında il içi ve il dışı 1O hastanın naklini gerçekleştirerek 9 saat 16 dakikalık uçuş yaptı.

İleri tetkik ve tedavilerinin yapılması amacıyla Çaykara, Of, Vakfıkebir ,Tonya, Devlet Hastanelerinden Hava 61 Helikopter Ambulans ile alınan 10 hastanın Trabzon'daki hastanelere nakli gerçekleştirilirken, ayrıca Artvin Hopa Devlet Hastanesinden alınan 1 hastanın naklide Akçaabat Haçkalı Baba Devlet Hastanesine yapıldı.