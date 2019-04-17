Hava şartları nedeniyle küçük balıkçı denize açılamayınca Trabzon Balık Hali en sakin gününü yaşadı

Balık haline bu sabah küçük balıkçılardan da hiç balık gelmeyince kantarlar boş kalırken, balık hali esnafı erken kepenk kapatmak zorunda kaldı. Denizer Balıkçılık'ın sahibi Recep Denizer, sona eren av sezonu ve balık haline bugün hiç balık gelmemesi ile ilgili değerlendirmelerde bulanarak “Her sezon farklı bir sezon oluyor. Bu sezon palamutun bol olduğu, hamsinin iyi olduğu, fiyatların da istenilenin üzerinde olduğu bir sezon oldu. Balıkçıların yüzde 90'ı bu sezondan memnun. Sadece üzüntümüz sezonun kısa geçmesi oldu. Hamsi sezonumuz kısa geçti. Ama buna da şükür diyoruz. Bu sezondan istediğimiz aldık. Bugün balık haline büyük balıkçılardan balık artık gelmeyince balık hali küçük balıkçılara kaldı ama bugün de hava sert rüzgarlı olunca onlardan da bir balık gelmedi. Artık küçük balıkçılar ile balık yetiştiricilerinden gelecek çupra, levrek gibi balıklar buraya gelir” dedi.

Köroğlu Balıkçılık'ın sahibi Ekrem köroğlu ise yaptığı açkılamada “Sezon iyiydi, güzeldi. Eylül'de palamut ile başladık, arkasından hamsi ile devam ettik. 15 Nisan itibariyle de sezonu bitirdik. Artık büyük balıkçılar 1 Eylül'e kadar buraya uğramaz. Buralar küçük balıkçıya kaldı ancak havanın fırtınalı olması sebebiyle de bugün küçük balıkçılardan bir şey gelmeyince burası sessizliğe büründü. Bugün buralar boş kaldı” diye konuştu.