İhlas Haber Ajansı

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Havalimanında kolbastı oynayan Trabzonsporlu futbolcular renkli görüntüler oluşturdu

Trabzonsporlu futbolcular maçın ardından Trabzon’a dönmek için geldikleri havalimanında kolbastı oynadı.

Trabzonsporlu futbolcular maçın ardından Trabzon'a dönmek için geldikleri havalimanında kolbastı oynadı.


Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda Adana Demirspor'u 3-1 mağlup eden Trabzonspor'un oyuncuları maçın ardından dönmek için geldikleri Adana Şakir Paşa Havalimanı'nda Trabzon yöresinin oyunu olan kolbastı oynadı. Bordo-mavili ekibin kolbastı oynaması ise renkli görüntülere sahne oldu.

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