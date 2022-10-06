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Havaya ateş eden alkollü şahıs yakalandı

Trabzon’un Ortahisar ilçesinde tabanca ile ateş eden alkollü şahıs yakalandı.

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde tabanca ile ateş eden alkollü şahıs yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Ortahisar ilçesinin Esentepe mahallesinde bulunan Fatih Parkı'nda gece saatlerinde bir şahıs tabanca ile ateş etti. Silah sesleri üzerine harekete geçen polis ekiplerince genel güvenliği tehlikeye düşüren E.H.D. isimli şahıs kısa sürede yakalandı. Ateş ettiği tabanca ile yakalanan şahsa yapılan alkol testinde 3.25 promil alkollü olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan şahsın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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