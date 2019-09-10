‘Haydi Çocuklar Spora' projesi meyve vermeye devam ediyor

Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, 6 yıl önce okullarda başlanan ‘Haydi Çocuklar Spora' adlı proje meyvelerini vermeye devam ediyor.

Uzman antrenörler, yeni yetenekleri keşfetmek için öğrencilerle bir araya geldi. Çok sayıda çocuk, birçok branşta başarılı oldu, aktif spora başladı. Projenin en çok ilgi gören branşlarından basketbol oldu, son olarak Sıla Yıldırım ve Duru Akyüz milli takım kampına davet edildi.

Öğrencilere branşları tanıtmak, sporla buluşturmak, sevdirmek ve içlerinden yetenekli olanları uygun branşlara yönlendirmek amacıyla ‘Haydi Çocuklar Spora' adlı proje başlattıklarını kaydeden Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, “Proje kapsamında antrenörlerimiz okullara gitti, öğrencilere hem branşları öğrettiği, hem de uygulamalı eğitim verdi” diye konuştu.

Proje kapsamında keşfedilen Yağmur Yıldırım adlı sporcunun geçen yıl milli takım kampına davet edildiğini ifade eden Müdür Öztürk, “Bu yıl da iki sporcumuz daha bizi gururlandırdı. Bener Cordan Ortaokulu öğrencisi 13 yaşındaki Sıla Yıldırım ile IMKB Ortaokulunu bu yıl bitiren 14 yaşındaki Duru Ayküz, Küçük Kızlar Milli Takım seçmelerini geçerek kampa çağrıldılar” dedi.

Sporcuları basketbola yönlendiren Antrenör Hakan Yamak, “Çocuklarımız hem derslerinde başarılı, hem de sporda. Biz de okullardaki kursların yanı sıra Pota Bordo-Mavi kulübümüzde de katkı sunduk, onlar da çok çalışıp önemli yol aldılar. Eğitimle sporu bir arada, başarıyla yürüttüler, hak ederek milli takım kampına davet edildiler. Olarla gurur duyuyorum” diye konuştu.

Şu anda İstanbul'da milli takım kampında bulunan Duru ve Sıla, “Bu proje olmazsa belki de basketbola başlayamayacaktık. Antrenörümüz yönlendirdi, öğretmenlerimiz destek verdi, ailemiz de yanımızda olunca daha çok çalıştık. Yoğun antrenman programlarımız oldu ama bunu severek yaptık. Milli takım kampında da başarılı olup güvenenleri mahcup etmeyeceğiz” ifadelerini kullandılar.