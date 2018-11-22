Hayrettin Hacısalihoğlu: "İstanbul'da Trabzon'dan kat kat daha fazla hadiseler yaşanıyor"

Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu, Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan maç öncesi olumsuz haber fırtınası oluşturulduğunu belirterek, Türk futbol tarihine ve yaşananlara bakarsak İstanbul'da , Trabzon'dan kat kat fazla hadiselerin yaşandığını söyledi. Hacısalihoğlu, Ali Koç'un Trabzon'a gelmesine itirazları olmadığını özel bir ilgilerinin de bulunmadığını belirtti.

Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu, 25 Kasım Pazar günü sahalarında ağırlayacakları Fenerbahçe maçı öncesi İHA Muhabirinin sorularını yanıtladı.

"Trabzonspor-Fenerbahçe maçları her zaman enteresan olmuştur"

Trabzonspor, Süper Ligde oynadığı günden buyana Fenerbahçe ile olan müsabakalarının çok önemli olduğunu belirten Hacısalihoğlu, " Her zaman enteresandır ve ayrı bir özelliği vardır. Özellikle Trabzon'daki maçlar taraftar açısından dahada enteresandır. O nedenle o maçlar bu maçlardan biri. Yalnız bunun bir futbol müsabakası olduğunu unutmamak lazım. Bu maç ne Türk futbolunun ne de Trabzonspor'un ilk ve son maçı olacaktır. Bundan sonrada Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında bir çok müsabaka oynanacaktır. Olaya böyle bakmamak lazım. Tabi ki Trabzonspor'un ezeli rakibini yenmeyi arzu ediyor. Biz 3 puanla bu maçı tamamlarsak hem mutlu olacağız. Hemde daha iyi bir konuma geleceğiz" dedi.

"Moral ve motivasyon olarak iyi noktaya geliriz"

Fenerbahçe müsabakasında elde edilecek 3 puanın Trabzonspor'a çok şeyler katacağını belirten Hacısalihoğlu, "Moral ve motivasyon olarak iyi noktaya geliriz. Daha farklı katılımları da olabilir. O nedenle Trabzonspor her maçı kazanmak için sahaya çıkar ama bu maçta özel bir arzu mutlaka vardır" ifadelerini kullandı.

"Alacaklıyı susturmanın en güzel yolu borcu ödemektir"

İl Spor Güvenlik Kurulunun Fenerbahçe taraftarının Trabzon'da oynanacak olan maça alınmamasıyla ilgili kararı değerlendiren Hacısalihoğlu, şunları söyledi, "Her maçta önce Spor İl Güvenlik Kurulu bir değerlendirme yapar. Güvenlikçi sayısını, alınması gereken tedbirleri masaya yatırır. Yapılan bu değerlendirmede rakip takım seyircisinin alınmaması, rakip takım kontenjanının kullanılmaması daha uygun görüldü. Bu tamamen İl Spor Güvenlik Kurulununun kararıdır. Bizim kararımızda budur. Bana göre çok doğru bir karar alınmıştır. Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında 2011'den beri gelen bir tartışmalı kupa hadisesi vardır. Bize göre çok hakkımız olan bir hadisedir ve bu henüz sonuçlanmamıştır. Bu nedenle de Trabzon'da rakip takımın seyircisinin alınmaması daha uygun bir karardır diye düşünüyoruz. Bu aradaki itilafın ortadan kalkmadığı bir gerçeği var. Uzlaşma ve uyuşma için makul sürecinde tamamlanmadığını görüyoruz. Bu zaman içinde makul bir seviyeye indirilebilir ama sonuçta alacaklıyı susturmanın en iyi yolu borcu ödemektir. Henüz borç ödenmemiştir" dedi.

"Ali Koç'un Trabzon'a gelmesine itirazımız yok"

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un Trabzon'a gelmesiyle ilgili olarak ise Hacısalihoğlu, "

Tabi ki her kulüp başkanı gibi Ali Koç'ta Trabzon'a gelebilir. Buna ne özel bir ilgimiz ne bir tepkimiz olur. Aradaki bu kırgınlığın geçmesi için bir takım adımlar atıldığını görüyorum. Bunları da doğru buluyorum. Fenerbahçe'nin Trabzon'da bir otelde konaklayacağını duydum. Ali bey ve yönetiminin maça gelmesi bu anlamda olumlu bir adımdır ancak bu konudaki hassasiyetimizi tamamen ortadan kaldırmaz" diye konuştu.

"Fenerebahçe maçına odaklandık"

Trabzonspor Asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu, Aralık ayında yapılacak olan kongrede başkan adaylığını açıklayan Ahmet Ağaoğlu ile birlikte olacakmısınız ? sorusuna ise "Ahmet bey başkan ve yapılacak olan seçimde de başkanlığa adaylığını açıkladı. Bu şahsi düşüncesi ve kararıdır saygı duyarız. Beraber çalışacağı arkadaşları olur. Çalışmayacağı arkadaşlar olur veya buradan çalışmak istemeyenler olur. Bu seçim zamanı belirlenecek liste ile ortaya çıkar. Bizim konumuz ve gündemimiz Fenerbahçe maçı benim girip-girmemenin hiç bir önemi yoktur. Önemli olan başlatılan doğruların devam ettirilmesi yönündeki bir yönetim anlayışının görevde olmasıdır. İnşallah ta öyle olacaktır. Benle ilgili hiç bir sorun yok. Ben girerim. Girmem sonraki iş" ifadelerini kullandı.

"İstanbul'da kale direklerinin söküldüğünü, polis arabalarının ters çevrilip yakıldığını gördüm"

Trabzon'daki Fenerbahçe maçlarıyla ilgili olumsuz bir haber fırtınası oluşturulmaya çalışıldığına dikkat çeken Hayrettin Hacısalihoğlu, "Adeta Trabzon baskı altında tutulmaya çalışılıyor. Türk futbol tarihine bakarsak ve yaşananlara bakarsak İstanbul'da Trabzon'dan kat kat fazla hadiseler yaşanmıştır. Bir defa başta kesinlikle şunu söylemeliyim. Trabzonspor Kulübü olarak hiç bir şekilde hiç bir hadiseyi tasvip etmiyoruz. Olmasını da istemiyoruz. Futbol, futbol gibi sahada oynanıp sahada bitmesi gerekir. Ama maalesef bazı hadiseler futbol tarihimizde ve dünyada yaşandı ve bunlara şahit olundu. Trabzon'daki bu hadiseler sanki Türk Futbolu'nun en büyük hadiseleri gibi göstermek ve olayı saptırmak en hafif ifadesiyle şartlandırılmış yorumdur. Ben İstanbul'da talebelik yıllarımda sahadan kale direklerinin söküldüğünü gördüm. Polis arabalarının ters döndüğünü, yandığını gördüm. Bunlara şahit oldum. Trabzon'da bu tarz hadiseler olmamıştır. İstanbul'da yapılan aramalarda döner bıçaklarının bulunduğunu gördüm. Trabzon'da bunlar olmamıştır. Trabzon'da ise hiç arzu etmesek de bir çakı görüldüğü zaman döner bıçağına hoşgörü ile bakan yayın kuruluşlarının çakıyı çok abartarak basına yansıttığını, haber yaptığını görüyoruz. Bunları da doğru bulmuyoruz. Daha tarafsız ve adil olunması gerekir. Biz bozuk para dahil hiç bir şeyin sahaya atılmasını tasvip etmeyiz. Bunu doğru bulmayız. Böyle taraflı yayını da aynı şekilde doğru bulmuyoruz" şeklinde konuştu.

"Rekor bir katılım olacak"

Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan maçın biletlerinin tükendiğini belirten Hacısalihoğlu, "Yeni stadyumumuzun açılışından bugüne baktığımız zaman stadyumun dolu olduğunu yani 41 Bin 461 seyircinin statta olacağını görüyoruz. Bu bir rekor tabi ve Trabzonspor için bundan mutluyuz. Taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Bir başka beklentimiz ise maçın hadisesiz başlayıp, hadisesiz sonuçlanmasıdır. Bu maçtan Trabzonspor'un iyi futbol ve iyi bir skor ile maçtan ayrılmasıdır. İnşallah bunları birlikte yaşayarak mutlulukla maçı tamamlayacaktır" ifadelerini kullandı.