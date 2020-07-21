Hayvan pazarından firar eden kurbanlık tosun karayolunu karıştırdı

Trabzon'un Araklı ilçesinde Kurban Bayramı öncesi kurulan pazardan firar eden kurbanlık tosun karayolunda hareketli anlar yaşanmasına neden oldu. Karayolunu ulaşıma kapatan ekipler hayvanı 10 km kovaladıktan sonra yakaladı.

Trabzon'un Araklı ilçesinde Kurban Bayramı öncesi kurulan hayvan pazarında hareketli anlar yaşandı. Bağlı olduğu ipten kurtularak kaçmaya başlayan kurbanlık tosun Araklı-Bayburt karayoluna girdi. Ters yönden giderek trafikte tehlikeli anların yaşanmasına neden olan hayvanı gören çevredeki vatandaşlar harekete geçti. Bir süre kurbanlık tosunu kovalayan vatandaşlar yetersiz kalınca yetkililere haber verdi. Araklı-Bayburt karayolunu ulaşıma kapatan ekipler yaklaşık 10 kilometre boyunca kaçmayı başaran kurbanlık hayvanı ilçe merkezi yakınlarında yakalamayı başardı.

Yaşanan hareketliliğin ardından karayolu tekrar ulaşıma açıldı.