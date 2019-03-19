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Hekimoğlu Trabzon, Ahmet Özen ile yollarını ayırdı

Hekimoğlu Trabzon, Teknik Direktör Ahmet Özen ile yollarını ayırdı.


TFF 3. Lig ekiplerinden Hekimoğlu Trabzon'da yapılan haftalık olağan yönetim kurulu toplantısında, Teknik Direktör Ahmet Özen ile yolların ayrılması kararı alındı. Kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:


"Yönetim Kurulumuz yaptığı haftalık olağan yönetim kurulu toplantısı sonrasında Kulübümüz A Takım Teknik Direktörü Ahmet Özen ile yollarını ayırma kararı aldı. Yönetim kurulu olarak yaptığımız geniş durum değerlendirmesi sonrasında A Takım Teknik Direktörümüz Ahmet Özen yola devam etmeme kararı almıştır. Sayın Özen'e Kulübümüze yapmış olduğu hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki yaşamında sağlık, mutluluk ve başarı dileriz."

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